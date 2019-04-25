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Filipinler’de helikopter gölete düştü: 3 ölü

Filipinler'de bir helikopter gölete düştü. Pilot dâhil 3 kişi öldü.

25 Nisan 2019 Perşembe 14:13
Filipinler’de helikopter gölete düştü: 3 ölü
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Filipinler’in Bulacan eyaletinde içinde 6 kişinin bulunduğu Airbus H130 tipi helikopter yerel saatle 12:47’de gölete düştü.

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Pilot ve 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 yolcu ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Sivil Havacılık Dairesi, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediği; araştırma başlatıldığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler
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