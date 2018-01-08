Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116305
ALTIN
158.748
DOLAR
3.7473
STERLİN
5.0808
EURO
4.4860
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Göz seyirmesini önlemek için...
Göz seyirmesini önlemek için...
En çok kağıt parayla bulaşıyor
En çok kağıt parayla bulaşıyor
Saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
İşte gerçek Rapunzel!
Dünya genelinde 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'
Dünya genelinde 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'

"Filistinli cesur kız"ın 14 yıl hapsi isteniyor

"Filistin'in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Tamimi, İsrail askerlerine tokat attiği gerekçesiyle 20 gündür gözaltında. 16 yaşındaki Tamimi'nin 14 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:45
"Filistinli cesur kız"ın 14 yıl hapsi isteniyor
banner10

"Filistin'in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Tamimi ve genç kızdan bir gün sonra gözaltına alınan annesi Neriman Tamimi bugün Ofer Hapishanesi'ndeki askeri mahkemeye çıkarılacak. Genç kızın 14 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi için "hayatı hapishanede son bulmalı" ifadesini kullanmıştı.

"Filistin'in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Tamimi daha önce de, erkek kardeşi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü'nü"ne layık görülmüştü.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi aştı
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi aştı
Esed güçleri Doğu Guta'da sivilleri vurmaya devam ediyor
Esed güçleri Doğu Guta'da sivilleri vurmaya devam ediyor
New York'taki Trump Tower'da yangın çıktı
New York'taki Trump Tower'da yangın çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim