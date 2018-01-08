"Filistinli cesur kız"ın 14 yıl hapsi isteniyor

"Filistin'in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Tamimi ve genç kızdan bir gün sonra gözaltına alınan annesi Neriman Tamimi bugün Ofer Hapishanesi'ndeki askeri mahkemeye çıkarılacak. Genç kızın 14 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi için "hayatı hapishanede son bulmalı" ifadesini kullanmıştı.

"Filistin'in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Tamimi daha önce de, erkek kardeşi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü'nü"ne layık görülmüştü.