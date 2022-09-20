Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezon takvimi açıklandı

F1'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Takvim şöyle:

5 Mart Bahreyn Sahir

19 Mart Suudi Arabistan Cidde

2 Nisan Avustralya Melbourne

16 Nisan Çin Şangay

30 Nisan Azerbaycan Bakü

7 Mayıs Miami Miami

21 Mayıs Emilia Romagna Imola

28 Mayıs Monaco Monaco

4 Haziran İspanya Barcelona

18 Haziran Kanada Montreal

2 Temmuz Avusturya Spielberg

9 Temmuz İngiltere Silverstone

23 Temmuz Macaristan Budapeşte

30 Temmuz Belçika Spa

27 Ağustos Hollanda Zandvoort

3 Eylül İtalya Monza

17 Eylül Singapur Singapur

24 Eylül Japonya Suzuka

8 Ekim Katar Losail

22 Ekim ABD Austin

29 Ekim Meksika Mexico City

5 Kasım Brezilya Sao Paulo

18 Kasım Las Vegas Las Vegas

26 Kasım Abu Dabi Yas Marina