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Fransa'da bakanlık binasına saldırı düzenlendi

06 Ocak 2019 Pazar 16:43
Fransa'da bakanlık binasına saldırı düzenlendi

Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı binasının kapısını kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişiler, avludaki iki araca zarar verdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin eylem yaptığı sırada Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı binasının kapısını kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişiler avludaki iki araca zarar verdi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, sarı yeleklilerin kentteki gösterisi sırasında henüz kimlikleri belirlenemeyen kişilerce Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığının kapısı kırıldı.

İçeri giren saldırganlar, avluda bulunan iki araca zarar verdi.

Olay sırasında, Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux binadan çıkartıldı.

Griveaux, basına yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30 sularında bakanlıkta çalıştığı sırada sarı yelekli ve siyah giysili birkaç kişinin bakanlık binasının kapısını kırdığını ve içeri girerek avluda bulunan iki araca zarar verdiğini belirtti.

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Fransada bakanlık binasına saldırı düzenlendi

Olay anında bakanlıkta bulunan personelin güvenliğinin sağlandığı ve kendisinin binanın arka kapısından çıktığını ifade eden Griveaux, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Griveaux, hedefin kendisi değil cumhuriyet olduğunu kaydetti.

Griveaux, olayla ilgili görüntülerinden faillerin tespit edilmeye çalışılacağını belirtti.

Paris Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
FransaSaldırı
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