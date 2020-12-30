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Fransa'da bir günde 11 bin 395 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 11 bin 395 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken 388 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Veran, vaka sayısının artmadığını ancak çok yüksek seviyede olduğunu söyledi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:17
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Fransa'da bir günde 11 bin 395 yeni vaka

Fransa Halk Sağlığı Kurumu günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 388 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 585 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 64 bin 78'e çıktı.

Vaka sayısı 2 milyon 574 bin 41'e yükseldi

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 11 bin 395 artışla 2 milyon 574 bin 41'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 675'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 776 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 1084 artışla 191 bin 806'ya ulaştı.

Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,9'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Veran: Vaka sayıları artmıyor

Sağlık Bakanı Olivier Veran, günlük COVID-19 vaka sayısının artmadığını ancak çok yüksek seviyede bulunduğunu belirtti.

Bu aşamada ülke genelinde yeniden tam gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmek istemediklerini ifade eden Veran, gerek görüldüğü bölgelerde sokağa çıkma yasağını 2 Ocak'tan itibaren saat 20.00 yerine 18.00'de başlatabileceklerini söyledi.

Veran, salgının mevcut durumuna göre sinema, tiyatro salonları ve müzelerin açılmasının mümkün olamayacağını söyledi.

Aşı çalışmaları

Olivier Veran, COVID-19'a karşı aşının 50 yaş ve üzeri sağlık çalışanları için gelecek ayın sonunda hazır olacağı bilgisini paylaştı.

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Fransa genelinde 15 Aralık'tan bu yana 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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