Fransa'da bir günde 11 bin 395 yeni vaka

Fransa Halk Sağlığı Kurumu günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 388 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 585 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 64 bin 78'e çıktı.

Vaka sayısı 2 milyon 574 bin 41'e yükseldi

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 11 bin 395 artışla 2 milyon 574 bin 41'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 675'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 776 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 1084 artışla 191 bin 806'ya ulaştı.

Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,9'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Veran: Vaka sayıları artmıyor

Sağlık Bakanı Olivier Veran, günlük COVID-19 vaka sayısının artmadığını ancak çok yüksek seviyede bulunduğunu belirtti.

Bu aşamada ülke genelinde yeniden tam gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmek istemediklerini ifade eden Veran, gerek görüldüğü bölgelerde sokağa çıkma yasağını 2 Ocak'tan itibaren saat 20.00 yerine 18.00'de başlatabileceklerini söyledi.

Veran, salgının mevcut durumuna göre sinema, tiyatro salonları ve müzelerin açılmasının mümkün olamayacağını söyledi.

Aşı çalışmaları

Olivier Veran, COVID-19'a karşı aşının 50 yaş ve üzeri sağlık çalışanları için gelecek ayın sonunda hazır olacağı bilgisini paylaştı.

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Fransa genelinde 15 Aralık'tan bu yana 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.