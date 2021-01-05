Fransa'da bir günde 20 bin 489 yeni vaka

Fransa Halk Sağlığı Kurumu günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini paylaştı.

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 346 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 522 kişi hayatını kaybetti. Ülkede şimdiye kadar COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 66 bin 282'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 489 artışla 2 milyon 680 bin 239'a yükseldi.

Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,4

Hastanelerde 2 bin 625'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 904 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1466 artışla 197 bin 503'e ulaştı. Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,4'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, İngiltere temaslı COVID-19'un daha bulaşıcı bir türüne rastlanan kişi sayısının 10-15'e yükseldiğini belirtti.