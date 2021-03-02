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Fransa'da en az 10 bin çocuk kiliselerde cinsel istismara uğradı

Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, Fransa'da 1950'den bu yana kiliselerde en az 10 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını bildirdi.

02 Mart 2021 Salı 18:02
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Fransa'da en az 10 bin çocuk kiliselerde cinsel istismara uğradı

Fransa'da geçtiğimiz günlerde art arda patlayan cinsel istismar skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Katolik kiliselerinde 18 yaşından küçüklerin maruz kaldığı cinsel istismar vakaları üzerine bir rapor hazırlayan Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, elde edilen verileri açıkladı.

Komisyon Başkanı Jean-Marc Sauve tarafından yapılan açıklamada, Fransa'da 1950'den bu yana kiliselerde en az 10 bin çocuğun cinsel istismar kurbanı olduğu kaydedildi. Soruşturma Komisyonu tarafından 6 bin 500 tanık ifadesinin toplandığı rapora, hayatını kaybeden mağdurlar ve cinsel istismara uğradığı halde konuşmak istemeyenlerin de dahil edildiği belirtildi.

Araştırmanın devam edeceği ve raporun son halinin eylül ayının sonlarına doğru sunulacağı bildirilirken, söz konusu sayının artacağı düşünülüyor.

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