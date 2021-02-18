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Fransa'da hastanelere siber saldırı: Fidye istiyorlar

Fransa'da bilgisayar korsanları, bir hafta içinde iki ayrı hastane grubunun sistemlerine sızarak fidye yazılımı yerleştirdi.

18 Şubat 2021 Perşembe 09:40
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Fransa'da hastanelere siber saldırı: Fidye istiyorlar

Fransa'nın Rhone bölgesinde hackerlar, hastanelerin bilgi işlem servislerinde RYUK adı verilen zararlı yazılımı aktif hale getirerek verileri şifreledi.

Kriz masası oluşturuldu

Siber saldırıya uğrayan hastanelerde, hastalara dair gerekli bilgi alışverişinin sağlanması ve operasyonların sağlıklı yürütülebilmesi için kriz masası oluşturuldu.

Aşılamalar sürüyor

Koronavirüse karşı sürdürülen aşılamaların bu süreçte sekteye uğramadığı bildirildi.

Ancak bazı ameliyatların ertelendiği ve hastaların gereken durumlarda başka bölgelere sevk edilebileceği belirtildi.

Bilgisayar korsanları, şifreledikleri dosyaların tekrar erişime açılması için belirli miktarlarda para ödenmesini talep ediyor. 

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