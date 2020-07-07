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Fransa'da istifa eden eski Başbakan ve Sağlık Bakanları hakkında soruşturma

Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yönetimine ilişkin eski Başbakan Edouard Philippe, eski Sağlık Bakanları Olivier Veran ve Agnes Buzyn hakkında soruşturma açıldı.

07 Temmuz 2020 Salı 14:18
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Fransa'da istifa eden eski Başbakan ve Sağlık Bakanları hakkında soruşturma

Fransa Adalet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay Savcısı François Molins'in salgının yönetimine ilişkin Philippe, Veran ve Buzyn hakkında soruşturma açtığı belirtildi.

Molins daha önce yaptığı açıklamada, salgının yönetimine ilişkin yapılan 90 başvurudan 53'ünün incelendiğini, bunların içerisinden 9'unun kabul edildiğini ifade etmişti.

COVID-19 salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Philippe ve birçok eski bakan hakkında 90 suç duyurusunda bulunulmuştu.

Buzyn, yerel seçimlere katılmak için şubat ayında istifa etmişti ve yerine Olivier Veran getirilmişti.

Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan ülkede Philippe, 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kendisinin ve hükümetin istifasını sunmuş ve kabul edilmişti. Macron, Philippe'in yerine Jean Castex'i atamıştı.

Ülkede hükümet salgın döneminde özellikle sağlık çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Anahtar Kelimeler:
FransaCovid19Koronavirüs
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