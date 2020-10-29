Fransa'nın Nice şehrinde bıçaklı saldırı

Saldırı Nice'teki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşti. Polis kaynakları, bir kadının başı kesilerek öldürüldüğünü söyledi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını söyledi ve emniyet birimlerine hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.

Alpes-Maritimes bölgesi milletvekili Eric Ciotti, saldırının 'terör saldırısı olarak değerlendirildiğini' söyledi.

Fransız parlamentosunda saldırıda ölenler bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kriz değerlendirmesi için bakanları topladı. Nice Belediye Başkanı Estrosi, Macron'un Nice'e gelip incelemelerde bulunacağını ifade etti.

Estrosi, gazetecilere açıklamasında 'polis müdahalesinde yaralanan şüphelinin 'Allahu Ekber' diye bağırdığını' söyledi.

Estrosi, "Bugün, İslami faşizme yeni kurbanlar vererek çok daha ağır bedeller ödemekteyiz. Buna şüphe yok (...) Sürekli 'Allahu Ekber' diye tekrar tekrar bağırdı" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te de 16 Ekim'de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü.

Soruşturmada Samuel Paty'i öldüren Abdoulakh A.'nın ailesinden dört kişi, Paty'nin çalıştığı okuldaki bir veli ve 'radikal İslamcı' olmakla bilinen bir kişinin yanı sıra beş öğrenci gözaltına alınmıştı.