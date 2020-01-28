Fransa’da eylemcileri sakatlayan gaz bombası yasaklandı!

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, bugüne kadar tüm itirazlara rağmen bu silahları kullanmaya devam eden Fransız hükümeti, ilk kez insan hakları örgütlerinin çağrısı yönünde adım attı.

“ARTIK YASAKLANMASI GEREKİYOR”

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, şöyle konuştu:

* Bundan birkaç ay önce polis tehlikeli durumları engellemek için bu el bombalarını kullandı.

* Bazı göstericiler de yerden bunları alıp fırlatmak istedikleri için yaralandı.

* Artık bu silahların kullanımının yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz.

YASAKLANAN BOMBA NE İÇERİYOR?

Küçük olsa da verdiği ağır hasar nedeniyle çok sert eleştirilen el bombaları 17,8 cm uzunluğunda, 5,6 cm çapında ve 190 gr ağırlığında.

Üstelik fırlatıldığında 3’lü etki yaratıyor. Öncelikle, kulakları sağır eden 165 desibel gücünde, bir uçağın kalkış anındaki gürültüsünden daha güçlü bir ses çıkarıyor.

Bu sesle amaç önce eylemciler üzerinde yıkım etkisi yapan psikolojik şok yaşatmak. Ardından da göz yaşartıcı gaz bulutu ve nefes yoluyla etkili olan bir gaz devreye giriyor.

Sarı Yeleklier eylemlerinde yaralananlar hakkında bilanço tutan serbest gazeteci David Dufresne’e göre, söz konusu bomba nedeniyle 5 kişinin eli koptu, 33 kişi de yaralandı.

DANIŞTAY REDDETMİŞTİ

İnsan hakları savunucuları, uzun süredir, hükümetin LBD adı verilen plastik mermi, kalabalıkları dağıtmaya yarayan el bombası ve GLI-F4’lerin yasaklanması için mücadele veriyordu. Geçtiğimiz Temmuz ayında İnsan Hakları Ligi bu silaharın yasaklaması için Danıştay’a başvuru yapmıştı.

Hükümet ise ateşli silah kullanmadan önceki son aşamanın GLI-F4 bombası olduğunu, bunları kullanmanın yasaklanması durumunda, silah kullanmak zorunda kalacakları” yönünde savunma yapınca, Danıştay bu talebi reddetmişti.