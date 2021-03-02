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Fransız gazetesinden Türkiye'ye övgü: Ekonomik daralmayı önleyen nadir ülkelerden

Dünyaca ünlü Fransız ekonomi gazetesi Les Echos, Türk ekonomisinden övgüyle bahsettiği haberinde, "Türkiye 2020 yılında ekonomik daralmayı önleyebilmiş nadir ülkelerden biri" ifadelerini kullandı.

02 Mart 2021 Salı 17:16
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Fransız gazetesinden Türkiye'ye övgü: Ekonomik daralmayı önleyen nadir ülkelerden

Fransa'da günlük yayın yapan ekonomi gazetesi Les Echos, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 5.9, yıl bazında ise yüzde 1.8 büyüme kaydettiği yönündeki verilerini kaynak göstererek servis ettiği haberinde Türk ekonomisinden övgüyle bahsetti.

ÇİN'İN ARDINDAN EN GÜÇLÜ BÜYÜME

Türkiye'nin düşük faiz politikasıyla ekonomik büyüme gösterdiğinin belirtildiği haberde, "Türkiye, Çin dışında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında en güçlü büyümeyi kaydetti" ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmeyi "etkileyici" olarak nitelendiren Les Echos gazetesi, "Türkiye, 2020 yılında ekonomik daralmayı önleyebilmiş nadir ülkelerden biri" denildi.

2021'DE 193 ÜLKEDEN 26'Sİ BÜYÜYECEK

Haberde, "Yıl boyunca Türkiye, Çin, Tayvan ve Mısır ile birlikte Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesinin yüzde 1.8 olarak kaydedildiği çok az sayıda önemli ülkeden biri olacak" ifadelerine yer verildi.

Habere göre, bu yıl Dünya Bankası tarafından takip edilen 193 ülkeden aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yalnızca 26 ülke ekonomik büyüme kaydetmiş olacak.

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