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Fransız halkının öncelikli kaygısı terör

Kamuoyu araştırması, Fransızları en çok kaygılandıran sorunun terör olduğunu ortaya koydu...

07 Aralık 2017 Perşembe 13:36
Fransız halkının öncelikli kaygısı terör
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Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırmasında, halkı en çok kaygılandıran konunun terör olduğu ortaya çıktı.

Fransa Ulusal Suçlar ve Suça Karşı Yaptırımlar Gözlemevi (ONDRP) tarafında yapılan araştırmada, Fransız halkının en çok kaygı duyduğu konular tespit edildi.

Araştırmaya göre, 2014'te Fransızların sadece yüzde 3'ünü kaygılandıran terör, 2017'de yüzde 32 ile ilk sırada yer aldı. Terör kaygısının 2015'teki Paris saldırılarından sonra çok hızlı bir şekilde arttığı kaydedildi.

Araştırmaya göre geçen yıl halkın yüzde 31'inin öncelikli kaygı konusu olarak gördüğü işsizlik sorunu, bu kez yüzde 23'e gerileyerek ikinci sırada yer aldı.

ONDRP'nin 2006'dan bu yana yayınladığı araştırmalarda Fransız halkının en çok kaygı duyduğu konu olarak işsizlik ilk sırada yer alıyordu.

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