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Galaksinin ortasında dev kütleli bir kara delik görüntülendi

Bu büyük keşfi Arizona Üniversitesinde görevli Türk Astrofizikçi Feryal Özel duyurdu

12 Mayıs 2022 Perşembe 20:23
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Galaksinin ortasında dev kütleli bir kara delik görüntülendi

Galaksinin merkezinde dev kütleli kara delik ilk kez görüntülendi.

Sagittarius A adlı bu kara deliğin ilk görüntüsü, Event Horizon Telescope işbirliği adlı uluslararası bir ekip tarafından yayımlandı.

Bu büyük keşfi Arizona Üniversitesinde görevli Türk Astrofizikçi Feryal Özel duyurdu:

"Bugün event Horizon Teleskobu'nun aldığı galaksimizin merkezindeki devin ilk doğrudan görüntüsünü sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."

Fotoğraf: AFP

Güneşin kütlesinin 4 milyon katı büyüklüğüne sahip bu dev kara delik dünyadan yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaklıkta. 

Fotoğrafta dev kozmik cismin, güçlü çekim kuvvetine kapılarak hızlanan aşırı sıcak gazdan gelen ışıkla çevrildiği görülüyor. Bu çembere yığılma diski adı veriliyor.

Parlak diskin ortasındaki karanlık bölge de kara deliğin merkezini gösteriyor.

Kara delikleri gözlemlemek 2019'a kadar mümkün olmadı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen etkinlikte şimdiye kadar ki ilk kara delik fotoğrafını 2019'da kaydetmeyi başaran astronomlar da yer aldı.

Kara deliklerin varlığı yıllardır biliniyor ancak bunların çekim kuvvetinden hiçbir madde kaçamadığı için kara delikleri gözlemlemek 2019'a kadar mümkün olmamıştı.

O yıl gökbilimciler, Virgo galaksi kümesindeki M87 galaksisinin merkezinde yer alan süper kütleli kara deliği görüntülemeyi başarmıştı. 

Son Güncelleme: 12.05.2022 20:25
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