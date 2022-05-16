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Gates, "Buna hâlâ gülmem gerekiyor" dedi

Amerikalı milyarder, çiplerle insanları takip etmek istediğiyle ilgili iddialara dair konuştu.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 22:24
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Gates, "Buna hâlâ gülmem gerekiyor" dedi

Koronavirüs salgınının konuşulan isimlerinden biri de hiç şüphesiz Amerikalı girişimci Bill Gates oldu.

66 yaşındaki Gates, pandemi döneminde insanlara aşılar aracılığıyla çip takacağı şeklindeki iddialarla gündeme geldi.

Gates'e, katıldığı CNN International yayınında söz konusu iddialar soruldu. Milyarder iş insanı, söylentilerin "gülünç" olduğunu söyledi.

"İnsanlar, aşıya yerleştirilen mikroçiplerle insanları izlediğinize inanıyor. Komplo teorileriyle nasıl başa çıkıyorsunuz?" şeklinde soruya Gates, şu yanıtı verdi:

"Basit açıklamalara tıklamak eğlenceli ve o açıklamalar, yayılıyor gibi görünüyor. Belki de bunun arkasında kötü birileri var."

Bill Gates, koronavirüs salgını sırasında uygulanan milyarlarca aşıyla çok sayıda hayatın kurtarıldığını dile getirdi.

Konuşmasının devamında, çiplerle insanları takip etmek istediği iddialarına değinen Gates, şöyle konuştu:

"İnsanları takip etmekle ilgili olarak, neden insanların konumlarını bilmekle ilgilendiğimi düşündüklerini bilmiyorum. Buna hâlâ gülmem gerekiyor. Ama bu, insanları aşı olmaktan alıkoyuyorsa trajik."

Worldometers internet sitesine göre, ABD'de şimdiye kadar 84 milyon 230 bin 829 vaka ve 1 milyon 26 bin 670 ölüm kayıtlara geçti.

Öte yandan "Our World In Data" adlı internet sitesinin verileri, ülkede 221 milyon insanın aşılandığını söylüyor. Bu da nüfusun yaklaşık yüzde 70'ine tekabül ediyor.

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