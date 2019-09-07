Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...

Gazze 2 çocuk şehidini uğurladı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli çocuklar Halid er-Rabi (14) ve Ali Sami el-Aşkar (17) son yolculuğuna uğurlandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:01
Gazze 2 çocuk şehidini uğurladı

Barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan Rabi'nin Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Rabi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aşkar'ın cenazesi de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze törenine katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğu, 38'i gerçek mermiyle olmak üzere 66 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Gazze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de muhalefet anlaştı: Boris Johnson'un erken seçim önerisi reddedilecek
İngiltere'de muhalefet anlaştı: Boris Johnson'un erken seçim önerisi reddedilecek
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
İklim değişikliği ile mücadele için insan eti yeme önerisi tartışma yarattı
İklim değişikliği ile mücadele için insan eti yeme önerisi tartışma yarattı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim