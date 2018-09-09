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Gazze’deki hastanelerde jeneratörlerin durabileceği uyarısı

Gazze Şeridi’nde elektrik krizinin devam etmesi ve gerekli yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanelerdeki jeneratörlerin durabileceği uyarısında bulunuldu.

09 Eylül 2018 Pazar 12:05
Gazze’deki hastanelerde jeneratörlerin durabileceği uyarısı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, “Yakıt krizinin devam etmesi karşısında Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde jeneratörlerin durması için geri sayım başladı. Çeşitli kurumlardan şimdiye kadar bir cevap alınamadı.” ifadesine yer verdi.

Bakanlık, salı günü yaptığı açıklamada da Gazze Şeridi’nde jeneratörlerin çalışması için gereken yakıtın tükenmesi dolayısıyla hastane ve sağlık merkezlerinin çalışmasında bir kriz olabileceğine karşı uyarmıştı.

Bakanlığın verilerine göre, bölgede yaklaşık iki milyon kişiye hizmet veren, bakanlığa bağlı 13 hastane ve 54 sağlık merkezi bulunuyor.
Gazze’deki hastaneler, günde 8 ila 12 saat arasında elektriğin verilememesi halinde jeneratörleri çalıştırmak için aylık 450 bin litre, 20 saate varan elektrik kesintilerinin yaşanması halinde de 950 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Gazze’de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

AA/

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Anahtar Kelimeler:
GazzeJeneratörHaber
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