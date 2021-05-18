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Gazzeli baba: Hayallerim çocuklarımla beraber enkaz altında kaldı

İsrail'in saldırılarında eşini ve biri hariç tüm çocuklarını kaybeden Gazzeli baba Riyad Aşkentna, TRT Arabi canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. Aşkentna, "Tüm hayallerim çocuklarımla beraber enkaz altında kaldı" dedi.

18 Mayıs 2021 Salı 08:52
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Gazzeli baba: Hayallerim çocuklarımla beraber enkaz altında kaldı

Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, hava saldırılarıyla insanlık dışı katliamlarına devam ediyor. Bombalar, aileleri, hayalleri yok etmeye, parçalamaya devam ediyor.

Ailesinden geriye 6 yaşındaki kızı kaldı

Hayalleri yok olanlardan biri de Riyad Aşkentna... Aşkentna, iki gün önce Gazze’deki evini gece yarısı hedef alan Israil’in hava saldırısında tüm ailesiyle beraber enkaz altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından sağ çıkarılan Aşkentna, 6 yaşındaki kızı hariç tüm çocuklarını ve eşini o katliamda kaybetti.

TRT Arabi'nin canlı yayınına konuk olan acılı baba yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

"Tüm hayallerim çocuklarımla beraber enkaz altında kaldı"

Mahallede çoğunlukla doktor ve üst düzey eğitimli insanların oturduğunu anlattı Aşkentna. "Ne silah ne de füze vardı" diyor. Buna rağmen İsrail'in uyarı yapmadan evini vurduğunu söyleyen acılı baba Aşkentna, "Tüm hayallerim, çocuklarımla beraber enkaz altında kaldı" dedi.

İsrail'in asıl amacının çocukları öldürmek olduğunu vurgulayan acılı baba, şunları söyledi:

"Enkaz altındayken çocuklarımın 'imdat' çığlıklarını duyuyordum. Aramızda bir beton kolonu vardı. 'Baba, baba' diye sesleniyorlardı bana. Ama onlara yardım edemedim, edemedim... Üstümde çok enkaz vardı. Eşimin ve çocuklarımın da üstünde çok vardı. 4 çocuğum ve eşim vardı. Sadece bu kızım enkazdan sağ çıkarıldı."

"Gömülen hayalleri bu kız için gerçekleştireceğim"

Aşkentna'nın şimdi iki isteği var:

"Allah izin verir de sağlığıma kavuşursam, Allah'tan dileyeceğim iki şey olacak. Birincisi, bu katillerden intikamımı alması için sabah akşam ibadet edip dua edeceğim. İkincisi, gömülen hayallerin küçük bir kısmını da olsa bu kız için yeniden diriltip gerçekleştireceğim. Artık bu kızımdan başka kimsem kalmadı. Kızım, elim ayağım oldu."

10 Mayıs'tan bu yana 212 kişi şehit oldu

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi şehit oldu, 1400 kişi yaralandı.

Anahtar Kelimeler:
GazzeGazzeli Babaİsrail
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