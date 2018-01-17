Gazzeliler 'ABD'nin yardımları askıya almasını' protesto etti

ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü askıya alması Gazze'de protesto edildi.



Mülteciler Halk Komiteleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından UNRWA binası önünde düzenlenen gösteriye katılanlar, ABD kararını eleştiren dövizler taşıdı.



Nusayrat Mülteci Kampı Halk Komitesi üyesi Fettuh el-Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'de halkın büyük bir kısmı UNRWA'nın sağladığı hizmetlerden yararlanıyor. Bu yardımların kısıtlanması, bölgeyi insani bir krizin vurması anlamına gelir." dedi.



Abid, ABD'nin toplumdaki güvenlik ve barışı tehdit eden son kararının ardından UNRWA'nın yardımlarından istifade edenlerin "açlık" tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği endişesini dile getirdi.



UNRWA yardımlarından faydalananlardan Selma el-Havalide, ABD'nin kararını kabul etmediklerini göstermek için barışçıl bir şekilde eylem düzenlediklerini söyledi.



İsrail'in 1948 yılında kurulmasıyla köylerinden, evlerinden çıkarılmalarına katkı sunan dünyanın, Filistin devleti kurulana kadar mağdur halka yardım etmesi gerektiğini savunan Havalide, uluslararası toplumdan UNRWA'ya desteğini sürdürmesi talebinde bulundu.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün, "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.



Filistin İstatistik Merkezinin verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.