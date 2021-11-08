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Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Bir gelin kendi düğününde damadı barmen ile aldattı. Kadının basıldığı ana ait görüntüler sosyal medyayı salladı. Gelin ile barmeni yakalayan ise damadın arkadaşı oldu.

08 Kasım 2021 Pazartesi 12:09
187 Okunma
Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!
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Sosyal medyada ilginç bir olayla sallandı. Düğün sırasında kaydedilen görüntülerde, damadın arkadaşı beklemediği bir olayla karşılaştı.

Düğün salonunun kör bir noktasında gelin ve barmeni cinsel ilişkiye girerken yakalayan damadın arkadaşı, 40 saniyelik bir video kaydı aldı. Yakalandıklarını anlayan gelin ve barmenin şaşkınlıkları gözlerden kaçmadı.

"BU SENİN KOCAN MI?"

Barmenin söz konusu videoda, "Bu kim, senin kocan mı?" diye seslendiği duyuluyor. Gelin de yakalanmasının ardından hızla toparlanmaya çalıştı. Sağdıcın "Burada neler oluyor?" sorusuna "Neler olduğunu biliyorsun" diyen gelinin rahat tavırları videoya damga vurdu.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Söz konusu video, internet ortamında yayınlandıktan sonra günün en fazla izlenen videoları arasına girdi. Görüntülerdeki gelin ve barmenin kimlikleri ise açıklanmadı.

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