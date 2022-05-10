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Gelin ve damat yazı tura atarak karar verdi

Toplumsal olarak evlendikten sonra kadınların erkeklerin soyadını kullanması yaygın bir gelenek olarak kabul ediliyor. Ancak David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, evlendiği Nicola Anne Peltz'in soyadını alacağını açıklamasından sonra Virginia’da evlenen bir çift ilginç bir yöntemle soyisimlerine karar verdi. Hangi soyismini kullanacaklarını belirlemeye çalışan ikili davetlilerin önünde nikahtan sonra yazı tura attı.

10 Mayıs 2022 Salı 15:42
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Gelin ve damat yazı tura atarak karar verdi

25 yaşındaki yazılım mühendisi Collin Hansen ve 28 yaşındaki öğretmen Pearl Lee aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Ancak ikisi de ailelerin soyadını devam ettirece son üye olduğunu fark ettiğinde ilginç bir yönteme başvurdu. Öğrencilerinin soyismini değiştirdiğinde karışıklık yaratabileceğini dile getirmesi üzerine kocasının kendi soyadını almasını isteyen Pearl, eşini ikna edemeyince ikili yazı tura atmaya karar verdi.

“İLİŞKİMİZİN DİNAĞİMİNE UYUYOR”

Insider’da yer alan habere göre, Perl "Freakonomics" podcast'indeki fikri duyduğunu ve gerçekten komik olduğunu düşündüğü için bunu müstakbel eşiyle uygulamak istediğini söyledi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan soyadı seçimi videosuna dair Pearl, “İlişkimizin dinamiğine uyuyor. Nikah için merdivenlerden indiğimizde bile daha karar verememiştik. Yazı tura atmanın bizim için iyi bir fikir olduğunu anladık” dedi.

Lee-Hansen düğünündeki bir konuk, TikTok'ta madeni paranın atıldığı ve çiftin Bay ve Bayan Hansen olarak resmen tanıştırıldığı anı gösteren bir video paylaştı.

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