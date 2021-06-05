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Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti

Milan ve Benevento takımlarının gençlik akademilerinde top koşturmasının ardından futbolu bırakan Etiyopya kökenli 20 yaşındaki İtalyan futbolcu Seid Visin sürekli maruz kaldığı ırkçılık nedeniyle intihar etti. Visin'in futbolu bırakma nedeninin de ırkçılık olduğu tahmin ediliyor.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:15
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Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti

İtalya'da bir dönem Milan ve Benevento takımlarının gençlik akademilerinde top koşturduktan sonra futbolu bırakan Etiyopya kökenli İtalyan oyuncu Seid Visin, sürekli ırkçı tacize maruz kaldığı gerekçesiyle yaşamına son verdi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 20 yaşındaki Visin, ülkenin güneyindeki Nocera Inferiore'deki evinde dün ölü bulundu.

"BEN GÖÇMEN DEĞİLİM"

Visin'in sosyal medya hesaplarında bulunan mektupta, "Nereye gidersem gideyim, insanların şüpheci, ön yargılı ve ağırlığını bir kaya parçası gibi üzerimde hissediyorum. Ben göçmen değilim. Herkesin beni sevdiğini hatırlayın. Bir iş buldum ama ayrılmak zorunda kaldım çünkü çoğu yaşlılar olmak üzere pek çok insan benim onlara hizmet etmemi istemedi. Pek çok (beyaz) İtalyan genç iş bulamadığı için beni suçladılar. Bu benim içimde bir şeyleri değiştirdi ve siyahi olmaktan utanır hale geldim." ifadeleri yer aldı.

"DONNARUMA İLE TAKIM ARKADAŞIYDI"

Seid Visin ile bir dönem Milan altyapısında aynı takımda yer alan İtalya Milli Takım kalecisi Gianluigi Donnarumma, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Seid ile Milano'ya gelir gelmez tanışmıştım. Akademide beraberdik. Aradan yıllar geçti ama onun o inanılmaz gülümsemesini, o yaşam sevincini unutmak istemiyorum. Gerçek bir dosttu ve benim gibi bir çocuktu." ifadeleri kullanıldı.

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