Gerçek veriler açıklandı

İsrail’de yapılan çalışmaya göre, BioNTech / Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Güney Afrika varyantı olarak bilinen B.1.351’e karşı tam olarak koruma sağlamadığı açıklandı.



İsrail’de yapılan gerçek kişiler üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, bir veya iki doz aşı olmuş, aşının üzerinden 14 ve daha fazla gün geçtikten sonra Covid testi pozitif çıkmış 400 kişi ile, hiç aşılanmamış 400 Covid-19 hastası incelendi.



Tel Aviv Üniversitesi ve İsrail'in en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısı Clalit tarafından yapılan çalışmada, Güney Afrika varyantı B.1.351'in, incelenen tüm Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğu tespit edildi.



İKİ DOZ AŞI OLANLARIN YÜZDE 5,4’Ü



800 kişinin verileri incelendiğinde iki doz aşı almış hastalar arasında varyantın yaygınlık oranı yüzde 5,4 olurken aşılanmayanlarda bu oran yüzde 0,7 olarak bulundu.

Araştırmanın sonucunu açıklayan bilim insanları, BioNTech / Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının, diğer bütün türlere nazaran Güney Afrika varyantında daha az etkili olduğunu belirtti. Verilere dayanarak yapılan bir diğer tespite göre ise bir doz aşı olanların İngiliz varyantına karşı tam koruma altında olmadığı bildirilirken, iki doz aşı olanların tam olarak korunduğu bildirildi.

İKİ DOZ AŞI OLANLARDA AŞILANMAYANLARA GÖRE SEKİZ KAT DAHA FAZLA



Tel Aviv Üniversitesi'nden Adi Stern araştırmayla ilgili, “Aşılanmamış gruba kıyasla, iki doz aşılanan insanlar arasında Güney Afrika varyantının yaklaşık sekiz daha yüksek olduğunu tespit ettik. Bu, Güney Afrika varyantının aşının korumasını bir dereceden sonra kırabileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.



Araştırmacılar, İsrail'de nadir sayıda Güney Afrika varyantı ile enfekte olan kişi olduğunu ve bu araştırmanın küçük ölçekli bir çalışma olduğunun altını çizdi.

1 NİSAN’DA ETKİNLİK YÜZDE 91 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

BioNTech / Pfizer, altı aya kadar aşılanmış katılımcıları içeren güncellenmiş deneme verilerine atıfta bulunarak 1 Nisan'da, aşılarının Covid-19'u önlemede yaklaşık yüzde 91 etkili olduğunu açıklamıştı.



Daha önce yapılan araştırmalarda, BioNTech / Pfizer aşısının Güney Afrika varyantı B.1.351’e karşı corona virüsün diğer varyantlarına göre daha az etkili olduğunu ancak yine de sağlam bir savunma sunduğunu belirtilmişti.

İsrail’in 9,3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 53'ü iki doz BioNTech / Pfizer aşısı olurken ülke son haftalarda ekonomisini büyük ölçüde yeniden açmıştı. İsrail’de enfeksiyon oranları, ağır hastalıklar ve hastaneye yatışlar hızla düşerken salgının etkilerinin her geçen gün azaldığına dikkat çekildi.