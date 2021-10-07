GİZEMLİ HASTALIK! Ölümler çok hızlı

Pandemi bizi vuralı bir buçuk yıldan fazla oldu ve COVID-19 hala aramızda ancak Hindistan önemli sayıda COVID vakası ile uğraşmaya devam ederken, birden fazla eyalette başta Dang humması olmak üzere vektör kaynaklı hastalıklarda aniden bir artış görülmeye başlandı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti, çocukların hastalığa daha sık yakalandığı ve en kötü etkilenen eyalet oldu.

Sivrisinek ısırması yoluyla yayılan bir enfeksiyon olan Dang hummasından insanların yaklaşık yüzde 5’i ciddi bir şekilde etkileniyor ve bunların küçük bir bölümünde hastalık hayati riskin oluşmasına neden oluyor.

24 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Mirror'ın haberine göre, Hindistan'da yeni bir salgın nedeniyle 24 çocuk hayatını kaybetti. Üstelik ölümler, hastalık görüldükten saatler sonra meydana geldi. Haryana, Palwal'daki sağlık görevlileri tarafından 'Gizemli hastalık' olarak adlandırılan bu durum yüksek ateşe neden oluyor fakat ateşin nedeni bilinmiyor. Uzmanlar, öldürücü hastalığın virüs kaynaklı olabileceğini söylüyorlar.

Firozabad bölgesinin en üst düzey sağlık yetkilisi Dr Neeta Kulshrestha, "Hastanelerdeki hastalar, özellikle çocuklar çok hızlı ölüyor" şeklinde konuşuyor.

DSÖ: YIKICI SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Dişi sivrisinekler tarafından bulaşan dang virüsü, esas olarak tropikal bir hastalık ve Hindistan'da yüzlerce yıldır görülmekte. Her yıl dünya çapında yaklaşık 100 milyon ciddi dang humması vakası rapor ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, "Covid-19 ve dang salgınlarının birleşik etkisi, risk altındaki popülasyonlar için potansiyel olarak yıkıcı sonuçlara yol açabilir.''

Çocuklar soğuk algınlığı ya da mide iltihabı gibi görülen dang virüsü, vücuda girdikten 3 ila 14 gün sonra ortaya çıkıyor. Çocukları yetişkinlere oranla daha çok etkileyen Dang virüsü bulaşan insanların yüzde 80’inde hiçbir semptom görülmemekte ya da sadece hafif semptomlar oluşmaktadır.

BELİRTİLERİ BÖYLE ORTAYA ÇIKIYOR

Eklem ağrıları, baş ağrıları, dehidratasyon ve mide bulantısıyla hastaneye kaldırılan kişilerin, viral bir enfeksiyon olan dang hummasından kaynaklı ölümlerin ana nedeni olabileceği düşünülüyor.