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Gizemli virüsünden ilk ölüm

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD'de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

24 Nisan 2022 Pazar 14:18
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Gizemli virüsünden ilk ölüm

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar 11 ülkede görülen en az 169 hepatit vakasından bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi Üyesi Richard Pebody, ABD'de yayın yapan sağlık haber sitesi Stat'a verdiği demeçte, hepatit vakalarının yüksek olmamasına rağmen kötü sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Pebody, gizemli hepatit vakalarından yeni bir salgın çıkıp çıkmayacağının henüz netleşmediğini vurgulayarak, "DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur" dedi.

GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI 

DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta nedeni belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.

HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Bugüne kadar İngiltere'de 114, İspanya'da 13, İsrail'de 12, ABD'de 9, Danimarka'da 6, İrlanda'da 2, Hollanda ve İtalya'da 4'er, Norveç ile Fransa'da 2'şer ve Belçika'da 1 kişiye virüs bulaştı.

BELİRTİLER NELER?

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

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