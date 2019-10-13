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Glapsides plajı temizlendi

: Bağımsız Gençlik Platformu Glapsides plajını tepeden tırnağa temizledi. 

13 Ekim 2019 Pazar 16:08
Glapsides plajı temizlendi

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, duyarsız insanların doğaya verdiği zararı ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Bağımsız Gençlik Platformu, Glapsides plajında temizlik yaptı. 

Toplamda 27 torba çöp toplayan platform üyeleri, sahili pırıl pırıl yaptı. Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk ve Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Eroğlu da temizliğe katılanlar  arasındaydı. 

“ÜLKEMİZİ SEVELİM”

UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk yaptığı açıklamada Glapsides sahilini temizlediklerini, toplamda 27 torba çöp topladıklarını ifade ederek, sahilleri kullanan herkese uyarıda bulundu. 

“Bu çevre, bu doğa bizim” diyen Öztürk, “Yaşayacak başka bir ülkemiz yok, lütfen yaşadığımız yerleri kirletmemeye ve temiz tutmaya özen gösterelim” ifadelerine yer verdi. 

Ülkesini seven insanların ülkesine bütünüyle sahip çıkacağına dikkat çeken Öztürk, “Vatanımızı sevmek demek, sadece seviyorum demekle olmaz, çevreyi, bitkileri, tüm canlıları, doğayı sevmek ve sahip çıkmakla olur, lütfen daha dikkatli olalım” şeklinde sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Glapsides
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