Görenler dönüp bir daha bakıyor… Rekoru kırmasına santimler kaldı!

Nottinghamshire Live sitesindeki habere göre İngiltere'nin Lincolnshire kontluğunda bir koruma alanında yaşayan 5 yaşındaki Derrick'in boyu şu anda 170 santimetre, fakat dev hayvan hala büyümeye devam ediyor.

Koruma alanında yer alan hayvan bakımevinin sahibi Tracy Garton, “Eşekler 7 yaşına geldiklerinde büyümeyi keserler, bu nedenle onun daha çok zamanı var” diye konuştu.

Derrick'in Amerikan mamut eşeği cinsinden olduğu anlaşıldı. Bu türün temsilcileri dünyanın en büyükleri olma özelliğini taşıyor.

Derrick, 2013'te Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en büyük eşeği olarak kaydedilen ABD'nin Teksas eyaletindeki 173 santimetre boyundaki Romulus'tan sadece 1 inç (2.54 cm) kısa. Derrick'in sahipleri, kendisinin çok kısa bir süre sonra rakibini yerinden edeceğinden emin.

​Çok büyük olmasına rağmen Derrick'in dost canlısı olduğunu belirten Tracy, “O tıpkı büyük bir köpek gibidir. Her zaman peşimden dolaşır ve yanımda olmak ister” ifadelerini kullandı.