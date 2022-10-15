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Göreve gelir gelmez hükümeti topa tuttu!

İngiltere’de uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle eleştirilen Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, Başbakan Liz Truss tarafından görevden alınmıştı. Yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt ise göreve gelir gelmez hükümete eleştiride bulundu. Hunt, Liz Truss'ın işini devam ettirebilmek için hatalar yaptığını, bazı vergilerin artacağını ve zorlu harcama kararlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

15 Ekim 2022 Cumartesi 21:10
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Göreve gelir gelmez hükümeti topa tuttu!



İngiltere’de uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle eleştirilen Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng dün İngiltere Başbakanı Liz Truss tarafından görevden alınmış, yerine eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt atanmıştı. Maliye Bakanı Jeremy Hunt bugün yaptığı açıklamasında, Başbakan Liz Truss'ın işini devam ettirebilmek için hatalar yaptığını, bazı vergilerin artacağını ve zorlu harcama kararlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

'ZOR KARARLAR ALACAĞIZ'

Hunt, yeni maliye bakanı olmanın büyük bir onur olduğunu söyleyerek, "Ama insanlara karşı dürüst olmak istiyorum. Önümüzde çok zor kararlar var. Ülkenin şu anda ihtiyacı olan ve piyasanın istediği istikrar. Bazı vergiler insanların istediği kadar hızlı düşmüyor, bazı vergiler artıyor. Bu yüzden zor olacak. Ama benim yapabileceğim, vergi ve harcama planlarımızı ödeyebileceğimizi ve bunun hem harcama hem de vergi konusunda çok zor kararlar almamız gerekeceğini göstermek" dedi.

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