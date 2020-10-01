Gözler AB Liderler Zirvesi’nde

AB Konseyi'nin bugün ve yarınki toplantısında ağırlıklı olarak dış ilişkiler tartışılacak. Gündemin ana maddesini oluşturan Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Çin, Belarus ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ile Dağlık Karabağ da AB liderlerinin konuşacağı dosyalar arasında yer alıyor.

Türkiye’nin dikkati ise Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Gümrük Birliği anlaşması, Vize muafiyeti, 18 Mart mutabakatı ve terörle mücadele başlıkları üzerinde olacak.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de konferans teklifi



Ankara, Doğu Akdeniz'deki sorunun diplomatik yollardan çözümünden yana. Kıbrıs Türklerinin de temsil edileceği bir uluslararası konferansın toplanması için çalışmalar yapılıyor. Diyalog kanallarının açılması önemli bir adım. Ancak bu süreçte Atina yönetimine düşen sorumlulukların da altı çiziliyor.

Zirve öncesi Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu detayları AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AB liderlerine mektup yolladı. Erdoğan mektubunda “Türkiye-AB ilişkilerinde 60 yılı aşan zorlu sınamalar da yaşandığına” dikkat çekti.

Erdoğan, “Doğu Akdeniz'de devam eden gerginliğin müsebbibinin Türkiye değil, Yunanistan ve GKRY olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün geldiğimiz duruma, Yunan-Rum ikilisinin Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaları, tek yanlı adımlar atmaları, oldubittiler yaratmaları ve AB'nin buna 2003 yılından beri seyirci kalması yol açmıştır. Kıbrıs meselesi çözülmeden AB'ye üye yapılan GKRY, Kıbrıs Türklerini yok sayarak 2003, 2007 ve 2010 yıllarında komşu ülkelerle deniz sınırı anlaşmaları yapmış, 2007 yılında ruhsat sahaları belirlemiş, uluslararası ihaleler açmış ve 2011 yılında ilk sondajını gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullanmıştı.



Çin, Navalnıy ve ekonomi

AB liderlerinin gündeminde başta Belarus olmak üzere birçok konu bulunuyor.

AB, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçimine hile karıştırıldığını, bu nedenle sonucu tanımadığını açıkladı. Ancak seçimden kısa süre sonra Belarus yönetimine yaptırım kararı alınmasına rağmen Kıbrıslı Rumların vetosu nedeniyle yaptırımlar hayata geçirilemedi. AB zirvesinde Belarus'a yaptırımların nasıl mümkün kılınacağı konusunun tartışılması bekleniyor.



Zirvenin diğer konularını ise COVID-19 salgını sonrası ekonomi, tek pazarın güçlendirilmesi, daha iddialı bir sanayi politikası geliştirilmesi ve dijital dönüşümün hızlandırılması oluşturacak.