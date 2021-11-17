Gözler o tarihe çevrildi!

Dünya 19 Kasım tarihinde son yüzyılın en uzun Ay tutulmasına şahitlik edecek. Son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulmasına tanık olacak dünya şimdiden büyük gün için heyecanlandı.

TRT Haber’de yer alan habere göre, bir önceki en uzun Ay tutulması 2018 tarihinde gerçekleşti ve iki saatten az sürdü. Ay’ın yüzde 97’sinin Dünya’nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. NASA’nın açıklamasına göre tutulma, 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin’in bazı bölgelerinden görülebilecek.

AY TUTULMASI SIRASINDA NELER YAŞANACAK?

Ay, tutulma sırasında Dünya’dan en uzak noktasında konumlanacak ve yörüngesindeki hareketini yavaşlatacak. Tutulma esnasında Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor. Etkinlik gece yarısından kısa bir süre sonra başlayacak ve bir güneş tutulmasından farklı olarak, fenomeni görmek için kimsenin özel bir gözlüğe ihtiyacı olmayacak. Tutulma meydana geldiğinde, ay kırmızımsı bir renk alacak ve gerçek ayın yalnızca bir şeridi görünecek. Bir sonraki ay tutulması Mayıs 2022’ye kadar gerçekleşmeyecek. Ay tutulması Türkiye’den görüntülenemeyecek.