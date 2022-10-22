Güneş tutulmasının burçlara etkisi

Güneş bu tutulmada zor durumda.

25 Ekim, saat 13:49'da 2 derece Akrep burcunda birebir Venüs’ün de içinde olduğu bu tutulma bizi sağlık ve para konuları başta olmak üzere, küllerimizden tekrar kendimizi yaratmak için destek verecek.

Malum Akrep burcu kaos burcudur ve özellikle karışıklıklar, olağan üstü durumlar karşısında nasıl tepki verdiğimizi bize gösterir. O nedenle bu tutulmada artık yeni başlangıçlara bu saydığım temalar başta olmak üzere hayatımızın hemen hemen her alanında yenilenmeye zorlanabiliriz. Bu durum şimdiye kadar akıllı davrananlar için kolay ve fakat duygularıyla hareket edip, vurdum duymaz davrananlar için de hayli zor olacak gibi duruyor.

Bu tutulma Princeps adlı sabit yıldızın hemen üzerinde gerçekleşecek Princeps tarihi kayıtlarda prenslerin, prenseslerin, yani asillerin yıldızıdır diye tanımlanmakta. Satürn, Merkür doğasındadır ve diğer yandan gücü elinde bulundurmayan ama asillere yakın duran kuklaların zenginliğini de anlatmakta. Yani doğal olarak bu tutulmada çıkarcıların düzeni bozulabilir, hak yiyenlerin ipliğinin bir kere daha pazara çıkmasına neden olabilir.

Türkiye açısından ise bu tutulma, haritanın 5. evinde ve Güneş’inin üzerinde gerçekleşecek. Mundane Astroloji'de (politik, ülkeler, dünya astrolojisi) 5. ev; sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler, alanlar, mekanlar, parklar, bahçeler, meydanlar, spor aktivitelerinin yapıldığı yerler, doğum oranı, ülkenin genç nüfusu, çocuklar, ülkenin ünlüleri, elçiler, borsa ve spekülatif piyasalar, casuslar, ünlüler ve halkın moral motivasyonunu anlatır. Güneş ise; cumhurbaşkanı, yönetici pozisyondaki kişiler, yöneticiler, hükümet, ileri gelen liderler, göz önünde olan ünlü kişiler, ekonomik kurumları yöneten kişiler ve madenlerden altını gösterir. Yukarıdaki saydığım başlıklarda tutulma öncesi ve sonrası iki hafta özellikle dramatik değişiklikler görülebilir.

Bu tutulma özellikle döviz, altın, borsa, kripto para gibi konularda önemli değişimler gösterebilir. Çok ama çok dikkatli olmakta fayda var ve aynı zamanda yönetici vasfındaki kişilerin ve tanınmış sanatçıların da sağlık konusunda daha dikkatli olması gerekmekte. Bu tutulma gündemi oldukça hızlı bir biçimde değiştirecek gibi durmakta.

Koç

Bu tutulma sizi daha çok büyük firmalar, devlet ve ortak kazanımlar konusunda zorlayabilir. Venüs'ün etkisi sizi sağlık konusunda dikkatli olmaya davet ediyor ve elbette özel hayatınızı da ciddi bir biçimde sorgulayabilirsiniz. Cinsel hayatınıza özen gösterin.

Boğa

Bu Güneş tutulması uzun süreli ilişkiler alanında gerçekleşecek ve size “tamam mı devam mı?” diye sordurtacak farkındalıklar yaşatabilir. O nedenle kendinizi toparlayıp bu konu başlıklarında daha temkinli olmanızda fayda var. Kadınlarla olan ilişkinizde daha olumlu olun derim.

İkizler

Bu tutulma sizin sağlık, çalışma, gündelik hayat, servis verip aldığınız alanları öncelikle ilgilendirmekte. Ayrıca yakın çevrenizle olan ilişkinizi bir daha gözden geçirerek kendinizi sorgulamanız çok mümkün. Özellikle sağlık konusunda Mars’ın da burcunuzdaki pozisyonu sıkıntılara neden olabilir. Dikkat!

Yengeç

Bu tutulma sizi öncelikle aşk ve ilişkiler konusunda etkileyecekmiş gibi görünmekte. Var olan bir ilişkinizi sonlandırabilir veya yeni ilişkilere yelken açmanıza neden olabilir. Ne olursa olsun bu tutulma size ilişkide dengeli olmayı öğretecek gibi durmakta. Nezaketi kesinlikle elden bırakmamaya çalışın.

Aslan

Yay burcundaki bu tutulma sizi daha çok kök ailenizle ilgili ve tabii evinizle ilgili konularda etkileyebilir. Taşınma, alım satım konuları, gayrimenkul yenileme gibi işlere kalkışmanıza neden olabilir. Bu tip hareketlere kalkışmadan bir kere daha düşünün derim.

Başak

Yay burcundaki bu tutulma sizi öncelikle kardeş, arkadaş, iletişim, kısa vadeli planlarınız konusunda sınayabilir. O nedenle bu başlıklarda açıkçası şimdiye kadar olmamış, gitmeyen konular varsa bu tutulma sizi onlarla vedalaşmaya kadar götürebilir. Daha soğukkanlı olmaya bakın.

Terazi

Maddi konularda artık gitmeyen bir şeyler varsa bu Güneş tutulması sizi bu anlamda etkileyecekmiş gibi duruyor. O nedenle “nerede ne yanlış yaptım, nerede güzel kazandım şimdi ne yapacağım?“ sorularını bu tutulma size fazlasıyla sorduracak gibi görünüyor. Bu süreçte borçlanmamaya çalışın.

Akrep

Burcunuzda gerçekleşecek olan bu Güneş tutulması, hayatınızda kendinizi konumladığınız yeri tekrar doğrulattırabilir. Daha detaylı ve akılla doğru planlama yaparsanız bu tutulma işinize çok yarayacak da diyebiliriz. Kendiniz için en iyi olanı görene kadar hareket almayın derim.

Yay

Bu Güneş tutulması sizi en çok ruhsal ve manevi dünyanız, inançlarınız konusunda değiştirebilir veya değişime davet edebilir. Ne olursa olsun değişime direnç göstermeyin derim. Zamana uyun ve koşullarınızı yeni bir akılla değerlendirin. Bu arada dua ve iyi temenniler için olumlu bir zaman.

Oğlak

Tutulma öncelikle sizin kariyerden kazandığınız para ile ilgili olan konuları etkileyecek ve sosyal hayatınızdaki etkilerini tekrar tekrar sorgulamanıza neden olabilir. Şimdiye kadar inandığınız ve emin olduğunuz her konuda tekrar yenileneceksiniz diyebiliriz. Bu süreçte konuşmalarınıza dikkat edin.

Kova

Bu tutulma sizi özellikle kariyer ve ortaklıklar konusunda bazı bitişlere götürebilir. O nedenle sırtınızda kambur olmuş meselelerden de sıyrılmak için bir fırsat olarak bu tutulmayı düşünebilirsiniz. Fakat yine de siz bilginize güvenin kararlarınızda. Bu süreçte çok da aceleci olmayın.

Balık

Bu tutulma sizi yurt dışı meseleleriniz veya akademik bir hayatınız varsa bu konu başlıklarında öncelikle etkileyecek gibi durmakta. Keza, sağlık ve ikili ilişkilere de bu tutulma dönemi içinde dikkat etmenizde fayda var. Maddi konularda biraz daha temkinli olmanız size iyi gelecektir.