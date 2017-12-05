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Güney Afrika'da listeria salgınında 36 ölü

Güney Afrika'da gıda ürünleri üzerinden bulaşan listeria hastalığı nedeniyle 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

05 Aralık 2017 Salı 17:12
Güney Afrika'da listeria salgınında 36 ölü
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Sağlık Bakanı Aaron Motsoaledi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki listeria salgınının 36 kişinin ölümüne yol açtığını söyledi.

Motsoaledi, salgının en fazla yaşlıları, çocukları ve yeni doğan bebekleri etkilediğini dile getirerek, vakaların çoğunluğunun Gauteng, Western Cape ve KwaZulu-Natal’da görüldüğünü kaydetti. 

Bakan Motsoaledi, "Yıl başından bu yana ülke genelinde hastalıktan 557 kişinin etkilendiğini tespit ettik." dedi.

Hastalığın ciddi ancak tedavi edilebilir ve önlenebilir olduğunu belirten Motsoaledi, et ürünlerinin tam pişirilmesi, taze tüketilen ürünlerin ise iyice yıkandıktan sonra yenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Salgının kaynağının hala araştırıldığını kaydeden Motsoaledi, "Çevre sağlığı yetkilileri, teşhis edilmiş vakaları takip ediyor ve gıda örnekleri almak için evleri ziyaret ediyor." diye konuştu.

Listeria, "listeria monocytogenes" bakterisini taşıyan gıda ürünlerinin tüketilmesiyle bulaşıyor.

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