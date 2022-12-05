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Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı: 9 ölü, 15 kayıp

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde şiddetli yağış sonrası taşan Jukskei Nehri’nde dini ayin yapan gruptan 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayboldu.

05 Aralık 2022 Pazartesi 00:23
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Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı: 9 ölü, 15 kayıp



Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Jukskei Nehri taştı. Nehir kıyısında dini ayin yapan gruptan 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise kayboldu.

Johannesburg Şehri Acil Durum Yönetim Hizmetleri Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, "Dün gece fırtına çıktığında bir grup insan nehirde dini ayine katılıyordu" ifadelerini kullanarak, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Mulaudzi, kayıp kişilerin fırtınanın başlaması ile bölgeyi terk etmiş olabileceğini de belirterek, belirsizliği ortadan kaldırmak için ayine katılanlarla görüştüklerini açıkladı.

Sığ olan Jukskei Nehri’nde Kasım 2016'da meydana gelen taşkında Alexandria kentinde yüzlerce derme çatma ev sular altına kalmıştı.

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