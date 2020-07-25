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Güney Kore'de son 4 ayın en yüksek vaka sayısı görüldü

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 34 yeni vaka tespit edildi. Güney Kore'de ise 113 yeni vaka ile son 4 ayın en yüksek vaka sayısı görüldü.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:45
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Güney Kore'de son 4 ayın en yüksek vaka sayısı görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5’i yurt dışı irtibatlı 34 COVID-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 784’e çıktı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19 tespit edilen 78 bin 889 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 261 olarak açıklandı.

Sinema salonları kısmi olarak açıldı

Öte yandan, yaklaşık 6 aydır kapalı olan sinema salonları bu hafta, aralarında Pekin’in de bulunduğu büyük şehirlerde kısmi olarak yeniden açılmaya başladı.

Sosyal mesafe kurallarının takip edileceği sinema salonlarında yiyecek ve içeceğe izin verilmezken, katılım salon kapasitesinin yüzde 30’u ile sınırlı tutuluyor.

Güney Kore'de son 4 ayın rekoru

Güney Kore'de COVID-19 vaka sayısı 14 bin 92'ye yükseldi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 86'sı yurt dışı irtibatlı 113 COVID-19 vakası tespit edildi.

Ülkede yaklaşık 4 ay sonra ilk kez günlük vaka sayıları 100’ü aştı.

Toplam vaka sayısının 14 bin 92’ye çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar COVID-19 tespit edilen 12 bin 866 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte COVID-19'a bağlı can kaybı olmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 298 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreKoronavirüsÇin
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