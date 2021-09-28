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Güney Kore, köpek eti yemeyi yasaklamayı planlıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkede köpek eti tüketimini yasaklamayı planladığını açıkladı. Bununla birlikte, Güney Kore nüfusunun büyük bir çoğunluğu hayatı boyunca hiç köpek eti yemedi ve son yıllarda talep oldukça azaldı. Ancak Güney Kore'de her yıl bir milyon kadar köpeğin yemek için katledildiği tahmin ediliyor.

28 Eylül 2021 Salı 10:54
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Güney Kore, köpek eti yemeyi yasaklamayı planlıyor
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Başbakan Kim Boo-kyum ile yaptığı görüşmede köpek etinin ülkede yasaklanmasını önerdi. Moon, bir yasağın ihtiyatlı bir şekilde değerlendirilmesinin zamanının geldiğini söyledi. 

Tanınmış bir köpeksever olan Moon, ülkede terk edilmiş hayvanları korumak için yeni önlemler hakkında bilgilendirilirken bu açıklamayı yaptı.

HAYVANLARA İŞKENCE YASAK AMA ONLARI YEMEK YASAK DEĞİL

Diğer taraftan, ülkede köpeklerin ve kedilerin halihazırda acımasızca öldürülmesini yasaklayan bir yasa zaten var. Ancak tüketimin kendisi yasak değil. Son yıllarda, özellikle hayvanları evcil hayvan olarak tutmak için artan bir trendin ortasında, insanlar köpek eti yemekten vazgeçti. Sonuç olarak, ülkenin en büyük köpek eti pazarlarından üçü kapandı.

NÜFUSUN YÜZDE 84'Ü HİÇ KÖPEK ETİ YEMEDİ

Bununla birlikte, 2020'de Nielsen Humane Society International tarafından yürütülen bir anket, Güney Korelilerin yüzde 84'ünün hiç köpek eti tüketmediğini veya gelecekte tüketmek istemediklerini gösterdi.

Ayrıca Güney Korelilerin yüzde 59'unun köpek etinin yasaklanmasını desteklediği görüldü.

Uzun süredir köpek eti ticaretine son verilmesi çağrısında bulunan hayvan hakları grupları, Moon'un yorumlarını memnuniyetle karşıladı.

"GELENEKTEN ZİYADE İSTİSMAR OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Kore Hayvan Hakları Savunucuları başkanı Jeon Jin-kyung, "Giderek artan sayıda Güney Koreli köpek eti tüketimini gelenekten ziyade hayvan istismarı olarak görüyor” diye konuştu.

Diğer taraftan, konuyla ilgili tartışmalar, gelecek yıl yapılması planlanan devlet başkanı seçimleri öncesinde yoğunlaşacak. Bazı adaylar şimdiden köpek etini yasaklama olasılığını gündeme getirdi.

Güçlü bir aday olarak görülen Gyeonggi Eyaleti Valisi Lee Jae-myung, kampanyasında bundan bahsetti ve destekçilerine "toplumsal uzlaşmaya" dayalı yeni yasalar ve politikalar yapılması gerektiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Köpek EtiGüney Kore
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