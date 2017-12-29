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Güney Kore, Kuzey'e petrol taşıyan gemiye el koydu

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Güney Kore’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore ile petrol ticareti yapan Hong Kong bandıralı gemiye el koyduğu bildirildi.

29 Aralık 2017 Cuma 14:45
Güney Kore, Kuzey'e petrol taşıyan gemiye el koydu
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Yonhap ajansı, 19 Ekim’de uluslararası sularda Pyongyang yönetimine ait bir gemiye 600 ton petrol ürünü naklettiği belirlenen "Lighthouse Winmore" gemisine Güney Koreli gümrük yetkilileri tarafından el konularak incelemeye alındığını duyurdu.
Güney Koreli yetkililerin, geminin petrol transferi ile ilgili elde ettikleri bilgileri ABD tarafı ile paylaştığı belirtildi.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de başkent Pekin’de düzenlenen basın toplantısında söz konusu gemiyle ilgili soruşturma yaptıklarını kaydederek ağustos ayından itibaren geminin Çin limanlarına girmediğini ve geminin adının limanlara ait giriş çıkış kayıtlarında bulunmadığını söyledi.

Çin’in BMGK’nın aldığı yaptırım kararlarını sıkı bir şekilde uyguladığını ifade eden Hua, Çin vatandaşları ve Çinli şirketlerin söz konusu kararları ihlal etmesine izin vermediklerini savundu.

Hua, tüm üye ülkelere BMGK kararlarını kapsamlı şekilde uygulama çağrısında bulunarak Kore Yarımadası'nda sorunun çözümü ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diyalog ve müzakere kanallarının kullanılması yönünde çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklama da ülkenin BMGK kararlarını kapsamlı bir şekilde ve bütünüyle uyguladığı vurgulanmıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, eylül ayı sonlarında rafine petrol ürünlerinin Kuzey Kore'ye ihracatını sınırlandırdıklarını açıklamıştı.

Eylül ayında BMGK, nükleer ve füze programını sürdüren Kuzey Kore’ye rafine petrol satışına sınırlama getirilmesi kararını kabul etmişti. Kararda petrol satışının, ekim ayından yıl sonuna kadarki üç aylık sürede 500 bin varil, 2018'de de 2 milyon varil ile sınırlandırılacağı kaydedilmişti.

BMGK 22 Aralık’ta da Çin ve Rusya’nın desteğiyle Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilerek bu ülkeye ham petrol yıllık ihracatının 4 milyon varille sınırlandırılması ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesine yönelik yaptırım kararını benimsemişti.

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