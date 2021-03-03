Güney Kore’de AstraZeneca aşısı olan 2 kişi öldü

KAYNAK : İHLAS HABER AJANSI

Küresel bir sağlık krizine dönüşen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama çabaları sürerken, Güney Kore’de 2 kişinin aşı olduktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, başkent Seul'ün kuzeybatı sınırının hemen dışındaki Goyang kentinde bulunan bir hastanede 50'li yaşlardaki ilk hastanın, dün sabah AstraZeneca tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıyı yaptırdıktan sonra fenalaştığını açıkladı.

Açıklamada, daha sonra kalp yetmezliği ve solunum güçlüğü görülen hastanın bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, hastanın ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini ve ölümün aşıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığına yönelik bir açıklama yapmak için erken olduğunu söyledi. Kalp sorunları, diyabet ve felç gibi farklı rahatsızlıkları da bulunan hastanın ölüm nedeninin tetkikler sonucunda kesiklik kazanacağı aktarıldı.

Uzun süredir bakım hastanesinde tedavisi devam eden ikinci hastanın ise AstraZeneca aşısı olduktan 4 gün sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Serebrovasküler hastalığı olan 63 yaşındaki hasta da geçtiğimiz cumartesi günü aşı olduktan sonra yüksek ateş ve nefes darlığı gibi şiddetli semptomlar görüldü. Kan zehirlenmesi ve zatürre belirtileri de görülen hasta vefat etti.



AstraZeneca'dan henüz bir açıklama gelmedi

Her iki hastanın da farklı bakım merkezlerinde tedavi görmesine rağmen aynı eyalette yer alması ve aynı aşıları yaptırması aşılara ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

Söz konusu ölümlerin, aşıların yan etkisi ya da saklanma şartlarında bir problemden kaynaklanıp kaynaklanmadığına yönelik incelemeler devam ediyor.

Seul'deki bir AstraZeneca sözcüsü ise, şirketin şu anda açıklama yapmayacağını belirtti.

Geçtiğimiz hafta aşılamanın başladığı Güney Kore’de dün itibariyle 85 bin 904 kişiye AstraZeneca ve bin 524 kişiye de Pfizer aşısı yapıldı. Ülkede son 24 saatte 444 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 90 bin 816’ya ulaştı. Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise bin 612 oldu.