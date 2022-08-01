Günlük burç yorumları / 1 Ağustos 2022

Koç

Zihninizi meşgul eden meselelere işe odaklanarak arka plana atabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.

Boğa

Boşverdiğiniz konular gündeme gelebilir, hayattan aldığınız keyfi artıracağınız aktivitelerde bulunabilirsiniz.

İkizler

Anne ya da ailenizdeki kadınlarla birlikte vakit geçirebilir, ev ve aile yaşamına odaklanabilirsiniz.

Yengeç

Yakın çevrenizde halihazırdaki sorunlara pratik çözümler üretebilirsiniz. Dargınlıklar, doğru konuşmalarla sona erdirilebilir.

Aslan

Kendinize dürüst olmanız gerektiğine dair sinyaller alabilir, bu sayede daha objektif kararlar alabilirsiniz.

Başak

Kişisel ilişkilerinizde dışarıdan gelecek etkilere açık olabilirsiniz, neye göre hareket ettiğinizi değerlendirmenizde fayda var.

Terazi

İçten içe duygusal anlamda beslenmek isteyebilir, güvensiz hissettiğiniz konularda hassasiyet gösterebilirsiniz.

Akrep

Toplum yararı güden çalışmalara katılabilir, gönüllülük esasına dayanan faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

Yay

İş hayatında pozisyonunuzu korumakla yeni koltuklar aramak arasında kalabilirsiniz, zihnen oldukça aktif çalışabilirsiniz.

Oğlak

Yurt dışında çalışmak, eğitim görmek gündeminizde olabilir. Kendinizi daha çok gösterebileceğiniz alanlar söz konusu.

Kova

Finansal konulara odaklanabilirsiniz. Gelirlerinizi artırmak için farklı çalışma alanları arayabilirsiniz.

Balık

İkili ilişkilerinizde daha analitik ve objektif fikirlere ihtiyaç duyabilirsiniz, dengeli ilerlemekte fayda var.