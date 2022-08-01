Günlük burç yorumları / 1 Ağustos 2022

Koç
Zihninizi meşgul eden meselelere işe odaklanarak arka plana atabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.
Boğa
Boşverdiğiniz konular gündeme gelebilir, hayattan aldığınız keyfi artıracağınız aktivitelerde bulunabilirsiniz.
İkizler
Anne ya da ailenizdeki kadınlarla birlikte vakit geçirebilir, ev ve aile yaşamına odaklanabilirsiniz.
Yengeç
Yakın çevrenizde halihazırdaki sorunlara pratik çözümler üretebilirsiniz. Dargınlıklar, doğru konuşmalarla sona erdirilebilir.
Aslan
Kendinize dürüst olmanız gerektiğine dair sinyaller alabilir, bu sayede daha objektif kararlar alabilirsiniz.
Başak
Kişisel ilişkilerinizde dışarıdan gelecek etkilere açık olabilirsiniz, neye göre hareket ettiğinizi değerlendirmenizde fayda var.
Terazi
İçten içe duygusal anlamda beslenmek isteyebilir, güvensiz hissettiğiniz konularda hassasiyet gösterebilirsiniz.
Akrep
Toplum yararı güden çalışmalara katılabilir, gönüllülük esasına dayanan faaliyetlerde bulunabilirsiniz.
Yay
İş hayatında pozisyonunuzu korumakla yeni koltuklar aramak arasında kalabilirsiniz, zihnen oldukça aktif çalışabilirsiniz.
Oğlak
Yurt dışında çalışmak, eğitim görmek gündeminizde olabilir. Kendinizi daha çok gösterebileceğiniz alanlar söz konusu.
Kova
Finansal konulara odaklanabilirsiniz. Gelirlerinizi artırmak için farklı çalışma alanları arayabilirsiniz.
Balık
İkili ilişkilerinizde daha analitik ve objektif fikirlere ihtiyaç duyabilirsiniz, dengeli ilerlemekte fayda var.