Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Günlük burç yorumları / 14 Temmuz 2022

Astrolog Murat İpek'ten 14 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

14 Temmuz 2022 Perşembe 18:30
0 Okunma
Günlük burç yorumları / 14 Temmuz 2022
banner48

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 2

Koç

Kariyer ve eğitim hayatınıza yeni bir soluk getirebilirsiniz. Daha yüksek standartlara ulaşmak için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Kabaran duygularınız sizi alaycılığa itebilir, bastırılan duygu ve düşünceleri doğru şekilde kanalize etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Sorumluluk duygunuz ve başarı isteğiniz yüksek, gelir/gider dengesine yeni bir sistem oluşturabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Ortak çalışma ve ilişkilerinizde şans sizden yana, verimli sonuçlar elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 6

Aslan

İş hayatındaki titiz ve tutucu tavrınız sağlığınız üzerinde etkili olabilir, daha konforlu bir alan yaratmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 7

Başak

Risk almamanın daha iyi olduğunu düşünebilir ve bu doğrultuda hareket edebilirsiniz. Önceliğiniz, sahip olduklarınız.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Ev ve aile yaşamınızı konforlu hale getirmek için hırslı ve istekli olabilirsiniz. Ait olduğunuzu düşündüğünüz kültürün etkisinden uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Girdiğiniz diyalogları kişiselleştirip alınganlık gösterebilirsiniz. Belirli bir amaca odaklanmaktan ziyade pek çok konuyla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 10

Yay

Neyi nasıl yapacağınıza dair oldukça tutarlı bir içgörüye sahipsiniz. Amaçlarınız doğrultusunda istikrarlı ilerleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Anlama ve anlatma ihtiyacı duyabilirsiniz, bu etkileşim ihtiyacı gardınızı indirmenize yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 12

Kova

Mantıklı olarak ve öyle davranarak benliğinizin derinliğini gizlemek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (14 Temmuz 2022) - 13

Balık

Kendi fikir ve benimsediğiniz değerleri çevrenize benimsetme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ön plana çıkabileceğiniz durumlar mevcut.

Anahtar Kelimeler:
Astrolog Murat İpekAstrolojiBurç Yorumları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere, yeni liderini arıyor!
İngiltere, yeni liderini arıyor!
Biden'dan tehdit gibi İran yanıtı!
Biden'dan tehdit gibi İran yanıtı!
Sel felaketinde onlarca kayıp kişi rapor edildi!
Sel felaketinde onlarca kayıp kişi rapor edildi!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim