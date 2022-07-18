Günlük burç yorumları / 18 Temmuz 2022

Koç

Kendinizi göstererek ortaya çıkmak yerine daha arka planda kalmayı tercih edebilir, daha sessiz bir şekilde günü geçirebilirsiniz.

Boğa

Sosyal gruplarda olmak yerine az ama öz arkadaşlarınızla olmayı, derin ve sakin hissetmeyi isteyebilirsiniz.

İkizler

Seçtiğiniz branş üzerinde ilerleyebilir, yaratıcılık ve hayal gücü gerektiren konularda başarılı olabilirsiniz.

Yengeç

Pireyi deve yapmaya meyilli olabilirsiniz. Olanı, olduğu gibi görmek zor görebilir, paylaşımda bulunmak isteyebilirsiniz.

Aslan

Gizli saklı işler ilginizi çekebilir, bilinmeyeni ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz.

Başak

İlişki ve ortaklıklarınıza dair bilginizin arttığını hissedebilir, daha önce fark etmediklerinizi görebilirsiniz.

Terazi

Hizmet etmeye ve almaya dair istekliliğiniz artabilir. Günlük hayatta ailenizle daha yoğun etkileşimler kurmak isteyebilirsiniz.

Akrep

Çocuklarla ve eğlenerek vakit geçirebilirsiniz, istediğiniz konularda verim almanız mümkün.

Yay

Aile yaşamında huzur arayabilir, güven veren ilişkilerinizi tazelemek isteyebilirsiniz.

Oğlak

Sosyal ve zihinsel anlamda aktif olabilirsiniz, odağınızı bir noktada toplamak huzursuzluğa engel olabilir.

Kova

Sevdikleriniz için harcamalarda bulunabilir, bundan keyif alabilirsiniz. İşe başlamak ve bitirmek için uygun.

Balık

Tepkilerinizi davranışlarınız kanalıyla ortaya koyabilirsiniz. Ölçüsüz tepkilerden kaçınmakta yarar var.