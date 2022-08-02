Günlük burç yorumları / 2 Ağustos 2022

Koç

Öne çıktığınız alanlarda kendinizi daha çok göstermek ve etrafınıza daha görünür olmak isteyebilirsiniz.

Boğa

Günlük hayatın güven veren rutinlerinden uzaklaşıp iş arkadaşlarınızla keyif alacağınız aktivitelerde bulunabilirsiniz.

İkizler

Kişisel sınırlarınızı genişletebilir, manevi fedakarlıklarda bulunabilirsiniz.

Yengeç

Aile hayatına yumuşak, ılımlı gelişmeler söz konusu. Uzlaşma gerektiren konular olumlu sonuçlanabilir.

Aslan

Yeni fikirlerinizi hayata geçirmek yahut geliştirmek için etrafınızla paylaşabilirsiniz.

Başak

Muhasebe ve finansal konular gündeminizde olabilir, hesap kitap yapmakla meşgul olabilirsiniz.

Terazi

Uyumlu ve edilgen hissedebilirsiniz ancak kendi fikir ve arzularınızı da paylaşmanızda fayda var.

Akrep

İhtiyacınız olan anlaşılma hissini kendi kendinize karşılamaya çalışabilirsiniz, kabuğunuza çekilme arzusu yoğun olabilir.

Yay

Sosyal ortamlarda bulunmak, sosyal aktivitelerde boy göstermek için harika bir gün. Sevdiklerinizle değerlendirebilirsiniz.

Oğlak

Zekanızı, bilgi ve tecrübelerinizi göstereceğiniz fırsatlar söz konusu olabilir, çekinmemenizi tavsiye ederim.

Kova

Hukuksal eylem gerektiren durumlarda şanslı olabilirsiniz, resmi dairelerde vakit geçirebilirsiniz.

Balık

Eşinizin finansal kaynakları, ortaklı kazançlarınız gündemde olabilir. Bu konuda önce dinlemenizi tavsiye ederim.