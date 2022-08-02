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Günlük burç yorumları / 2 Ağustos 2022

Astrolog Murat İpek'ten 2 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

02 Ağustos 2022 Salı 21:01
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Günlük burç yorumları / 2 Ağustos 2022
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Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022) - 2

Koç

Öne çıktığınız alanlarda kendinizi daha çok göstermek ve etrafınıza daha görünür olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022) - 3

Boğa

Günlük hayatın güven veren rutinlerinden uzaklaşıp iş arkadaşlarınızla keyif alacağınız aktivitelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022) - 4

İkizler

Kişisel sınırlarınızı genişletebilir, manevi fedakarlıklarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022) - 5

Yengeç

Aile hayatına yumuşak, ılımlı gelişmeler söz konusu. Uzlaşma gerektiren konular olumlu sonuçlanabilir.

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022) - 6

Aslan

Yeni fikirlerinizi hayata geçirmek yahut geliştirmek için etrafınızla paylaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022) - 7

Başak

Muhasebe ve finansal konular gündeminizde olabilir, hesap kitap yapmakla meşgul olabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022) - 8

Terazi

Uyumlu ve edilgen hissedebilirsiniz ancak kendi fikir ve arzularınızı da paylaşmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022) - 9

Akrep

İhtiyacınız olan anlaşılma hissini kendi kendinize karşılamaya çalışabilirsiniz, kabuğunuza çekilme arzusu yoğun olabilir.

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022) - 10

Yay

Sosyal ortamlarda bulunmak, sosyal aktivitelerde boy göstermek için harika bir gün. Sevdiklerinizle değerlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022) - 11

Oğlak

Zekanızı, bilgi ve tecrübelerinizi göstereceğiniz fırsatlar söz konusu olabilir, çekinmemenizi tavsiye ederim.

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022) - 12

Kova

Hukuksal eylem gerektiren durumlarda şanslı olabilirsiniz, resmi dairelerde vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2022) - 13

Balık

Eşinizin finansal kaynakları, ortaklı kazançlarınız gündemde olabilir. Bu konuda önce dinlemenizi tavsiye ederim.

Anahtar Kelimeler:
Astrolog Murat İpekAstroloji
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