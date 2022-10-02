Günlük burç yorumları / 2 Ekim 2022

KOÇ

Görev odaklı olabilirsiniz. Bu doğrultuda sıkı çalışmak ve üretmek için istekli olabilirsiniz.

BOĞA

Kültürel gezi ve seyahatler söz konusu olabilir, katılmak istediğiniz eğitimlerle ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir.

İKİZLER

Finansal anlamda kendinizi garantiye almak isteyebilir, çeşitli yatırım araçlarıyla ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ

Ortaklık kurmaya ve imzalı taahhütlerde bulunmaya istekli olabilirsiniz. Birlik içinde çalışmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

ASLAN

Yoğun iş temposuna kapılabilir, çalışma ve başarma arzusuyla hareket edebilirsiniz.

BAŞAK

Romantik ilişkilerde doyurucu vakit geçirebilirsiniz. Finansal spekülasyonlar ve kazançlar ilginizi çekebilir.

TERAZİ

Ev işleri, tamirat ve bakım gibi işlerle meşgul olabilir, evinizle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz.

AKREP

Düşünme süreçlerinizi etkileyen geriye dönüşler söz konusu. Geçmiş tecrübeler perspektifinden bugüne bakarak değerlendirmelerde bulunabilirsiniz.

YAY

Duygusal güvenlik öncelikli hedefiniz olabilir, kendinizi rahat ve refah hissettirecek harcamalarda bulunabilirsiniz

OĞLAK

Bakış açınızı geliştirebileceğiniz olaylara tanıklık edebilir, birebir deneyimler doğrultusunda değişim ve dönüşüm söz konusu.

KOVA

Duygularınızı saklama eğiliminde olabilirsiniz. Sarf edilen sözleri ve gösterilen davranışları kişisel algılamamakta yarar var.

BALIK

İdealleriniz doğrultusunda ilerlerken başkalarından alacağınız eleştirilerin yapıcı olanlarına kulak asmanızda fayda var. Kendi bildiğinizi okumaya devam edebilirsiniz.