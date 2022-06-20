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Günlük burç yorumları / 20 Haziran 2022

Astrolog Murat İpek'ten 20 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

20 Haziran 2022 Pazartesi 21:11
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Günlük burç yorumları / 20 Haziran 2022
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Koç

Zihinsel olarak birtakım kafa karışıklığı yaşamanız olası. Bulanık olarak niteleyebileceğiniz konular olabilir.

Boğa

Yardımsever insanlarla bir arada bulunabilir, bu amaca hizmet eden organizasyonlarda yer alabilirsiniz.

İkizler

Yaratıcı ürünler ortaya koyabilir, bu sayede kariyerinizde ilerlemenin anahtarını elde edeceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Yengeç

İnandığınız değerlere ters düşen durumlarla karşılaşabilir, bir nevi teste tabi tutulabilirsiniz.

Aslan

Finansal dalgalanmalara karşı akışta kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu akış, pozitif bir ivme kazanmanızı sağlayabilir.

Başak

Gözünüz kapalı güvendiğiniz iş ilişkilerinizde birtakım belirsizlikler can sıkıcı bir hal alabilir.

Terazi

Sağlığınıza katkıda bulunacak yöntemler keşfedebilir, günlük hayatınızı daha yaşanır kılabilirsiniz.

Akrep

Çocuk ve ev yaşamına dair sevineceğiniz haberler alabilirsiniz. Kırgınlık ve kızgınlıklar kaybolabilir.

Yay

Sık sık yer değiştirmek isteyebilir, bu doğrultuda bir hayat planlamanın peşine düşebilirsiniz.

Oğlak

Kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız ve özellikle kadın figürlerle hasret gidermek isteyebilirsiniz. Sürpriz karşılaşmalar olabilir.

Kova

Gelirlerinizde ani bir artış olabilir, kardeşlerinizden maddi ve manevi destek görebilirsiniz.

Balık

Gördüğünüz herkese iyi gelmek, yardımcı olmak ve yaralarını sarmak gibi ulvi amaçlar edinebilirsiniz.

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