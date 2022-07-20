Günlük burç yorumları / 20 Temmuz 2022

Koç

Benmerkezci yapıda olmanız gereken olaylar gelişebilir, savunmacı tavır takınabilirsiniz.

Boğa

İçinizdeki gücü ve potansiyeli ortaya çıkarmak için efor sarf etmeniz gerekebilir. Bilerek sakladığınız duygular olabilir.

İkizler

Yeni hedefler belirleyebilir, aynı anda pek çok girişimi benimseyebilirsiniz.

Yengeç

İsteklerinizden ve yaptıklarınızdan emin bir şekilde hareket etmeniz gerekebilir, kendinizi savunmanız söz konusu olabilir.

Aslan

Fikir ve inançlar konusunda çatışmaya girmeye istekli olabilirsiniz, yeni eğitimler ve başlangıçlar yapabilirsiniz.

Başak

Eski olan her şeyin enerjisinden kurtulup yeni ve denenmemiş olanın peşine düşebilirsiniz.

Terazi

Ortaklık kurmaya ve birlikteliğe ihtiyaç duyabilirsiniz, ben diyerek öne çıkan her şey ilginizi çekebilir.

Akrep

Daha hareketli bir yaşam tarzını benimseyebilir, daha aktif spor yapmaya başlayabilirsiniz.

Yay

Doğa ile iç içe olma ihtiyacı hissedebilirsiniz, kamp ve yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

Oğlak

Yakın çevrenize öncülük etmeniz ya da girişken olmanız gereken durumlar olabilir.

Kova

Parasal mevzularda ani iniş ve çıkışlar olabilir, kendi değerinizi ortaya koyarken fevri davranabilirsiniz.

Balık

Çok hızlı düşünebilir ve hareket edebilirsiniz, kafa karışıklıklarına dikkat.