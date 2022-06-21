Günlük burç yorumları / 21 Haziran 2022

Koç
Fındık kabuğunu doldurmayan meseleler büyüyebilir, ani çıkışlarda bulunabilirsiniz. Enerjinizi kontrollü şekilde spor faaliyetlerine yönlendirmeyi deneyebilirsiniz.
Boğa
Kendi içinizde öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Olanı, olduğu gibi kabul etmeyi öğreneceğiniz durumlar gelişebilir
İkizler
Çevrenizi genişletecek ve bir ağ oluşturmanıza yardımcı olacak gruplarda yer alabilirsiniz.
Yengeç
Zirve için mücadele edebilecek güce sahipsiniz. Enerji ve niyetleriniz başarıdan yana çalışıyor olabilir.
Aslan
Yurtdışına yerleşmek, eğitim almak ve akademik kariyerde bulunmak gibi süreç isteyen işlere girişebilirsiniz.
Başak
Yatırımlar ve ortaklı kazançlarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için uğraşabilirsiniz. Kazançlarınızı katlayabileceğiniz fırsatlar söz konusu.
Terazi
İkili ilişkilerde denge ve uyum sağlamaya çalışırken dengesi bozulan taraf siz olabilirsiniz. Bazen dengesizlik de dengeyi kurmaya aracı olur.
Akrep
İş hayatında rekabet ve çekişmeler yaşanabilir. Donanımlı alt yapınız ile üstesinden gelmeniz olası.
Yay
Eğlenmek ve hayatın tadını çıkarmak için çeşitli faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Mücadeleniz iyilik ve güzellikten yana.
Oğlak
Detayların ihmali daha büyük sorunlara yol açabilir. Anlayışlı ve hoşgörülü olmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz.
Kova
Sevdikleriniz için gözü pek tavırlar sergileyebilir, savunmacı bir ruh halinde olabilirsiniz.
Balık
İstediğiniz duygusal güveni elde etmeye yoğunlaşabilirsiniz. Kendiniz için savaşmanız olası.