Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Flaş Haber
Fuat Oktay, KKTC’ye geliyor
Kapat

Günlük burç yorumları / 21 Haziran 2022

Astrolog Murat İpek'ten 21 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

21 Haziran 2022 Salı 18:30
106 Okunma
Günlük burç yorumları / 21 Haziran 2022
banner48

Koç

Fındık kabuğunu doldurmayan meseleler büyüyebilir, ani çıkışlarda bulunabilirsiniz. Enerjinizi kontrollü şekilde spor faaliyetlerine yönlendirmeyi deneyebilirsiniz.

Boğa

Kendi içinizde öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Olanı, olduğu gibi kabul etmeyi öğreneceğiniz durumlar gelişebilir

İkizler

Çevrenizi genişletecek ve bir ağ oluşturmanıza yardımcı olacak gruplarda yer alabilirsiniz.

Yengeç

Zirve için mücadele edebilecek güce sahipsiniz. Enerji ve niyetleriniz başarıdan yana çalışıyor olabilir.

Aslan

Yurtdışına yerleşmek, eğitim almak ve akademik kariyerde bulunmak gibi süreç isteyen işlere girişebilirsiniz.

Başak

Yatırımlar ve ortaklı kazançlarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için uğraşabilirsiniz. Kazançlarınızı katlayabileceğiniz fırsatlar söz konusu.

Terazi

İkili ilişkilerde denge ve uyum sağlamaya çalışırken dengesi bozulan taraf siz olabilirsiniz. Bazen dengesizlik de dengeyi kurmaya aracı olur.

Akrep

İş hayatında rekabet ve çekişmeler yaşanabilir. Donanımlı alt yapınız ile üstesinden gelmeniz olası.

Yay

Eğlenmek ve hayatın tadını çıkarmak için çeşitli faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Mücadeleniz iyilik ve güzellikten yana.

Oğlak

Detayların ihmali daha büyük sorunlara yol açabilir. Anlayışlı ve hoşgörülü olmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Kova

Sevdikleriniz için gözü pek tavırlar sergileyebilir, savunmacı bir ruh halinde olabilirsiniz.

Balık

İstediğiniz duygusal güveni elde etmeye yoğunlaşabilirsiniz. Kendiniz için savaşmanız olası.

Anahtar Kelimeler:
Astrolog Murat İpek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maymunların kaçırdığı bebek hayatını kaybetti
Maymunların kaçırdığı bebek hayatını kaybetti
Oğlu cinsiyetini değiştiriyor!
Oğlu cinsiyetini değiştiriyor!
Çalışanlarına 2 bin sterlin ödeyecek
Çalışanlarına 2 bin sterlin ödeyecek










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim