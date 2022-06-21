Günlük burç yorumları / 21 Haziran 2022

Koç

Fındık kabuğunu doldurmayan meseleler büyüyebilir, ani çıkışlarda bulunabilirsiniz. Enerjinizi kontrollü şekilde spor faaliyetlerine yönlendirmeyi deneyebilirsiniz.

Boğa

Kendi içinizde öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Olanı, olduğu gibi kabul etmeyi öğreneceğiniz durumlar gelişebilir

İkizler

Çevrenizi genişletecek ve bir ağ oluşturmanıza yardımcı olacak gruplarda yer alabilirsiniz.

Yengeç

Zirve için mücadele edebilecek güce sahipsiniz. Enerji ve niyetleriniz başarıdan yana çalışıyor olabilir.

Aslan

Yurtdışına yerleşmek, eğitim almak ve akademik kariyerde bulunmak gibi süreç isteyen işlere girişebilirsiniz.

Başak

Yatırımlar ve ortaklı kazançlarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için uğraşabilirsiniz. Kazançlarınızı katlayabileceğiniz fırsatlar söz konusu.

Terazi

İkili ilişkilerde denge ve uyum sağlamaya çalışırken dengesi bozulan taraf siz olabilirsiniz. Bazen dengesizlik de dengeyi kurmaya aracı olur.

Akrep

İş hayatında rekabet ve çekişmeler yaşanabilir. Donanımlı alt yapınız ile üstesinden gelmeniz olası.

Yay

Eğlenmek ve hayatın tadını çıkarmak için çeşitli faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Mücadeleniz iyilik ve güzellikten yana.

Oğlak

Detayların ihmali daha büyük sorunlara yol açabilir. Anlayışlı ve hoşgörülü olmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Kova

Sevdikleriniz için gözü pek tavırlar sergileyebilir, savunmacı bir ruh halinde olabilirsiniz.

Balık

İstediğiniz duygusal güveni elde etmeye yoğunlaşabilirsiniz. Kendiniz için savaşmanız olası.