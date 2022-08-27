Günlük burç yorumları / 27 Ağustos 2022

KOÇ
Sağlığınızı korumak ve artırmak adına kalıcı değişimler yapabilir, kendinizi iyi hissettiğiniz alanları artırabilirsiniz.
BOĞA
Ev yaşamında dekorasyon gibi ögelerle bulunduğunuz alanların havasını değiştirmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER
Ailenin kaynakları ve yatırımlar gündemde olabilir, çeşitli şekilde gayrimenkul alım/satımı söz konusu olabilir.
YENGEÇ
Eğitim ve seminer amaçlı seyahatlerde bulunabilir, farklı alanlarda başlangıçlar yapabilirsiniz.
ASLAN
Gelirlerinizi düzenlemek, sabit gelir elde etmek üzerine fikirleriniz ve girişimleriniz olabilir.
BAŞAK
Yeni biri olmayı arzulayabilir, eski ve işe yaramayan alışkanlıklardan kolayca uzaklaşabilirsiniz.
TERAZİ
Düşündüğünüz konular üzerine fazla odaklanmak içe kapanmanıza sebep olabilir, özeleştirinin dozunu iyi ayarlamakta fayda var.
AKREP
Hedef ve hayalleri sağlamlaştırmak için hamlelerde bulunabilir, yeni kararlar alabilirsiniz.
YAY
İş hayatında fazla sorumluluk almanız gerekebilir, sınırlarınızı yeniden şekillendirmeyi düşünebilirsiniz.
OĞLAK
Eğitim ve yükseköğretim gibi konularda yeni başlangıçlar yapılabilir, inandığınız doğrultuda çalışabilirsiniz.
KOVA
Yeni bilgi ve deneyimlerin kapısı aralanabilir, öğrenmeye açık ve istekli olduğunuz konular karşınıza çıkabilir.
BALIK
İlişkilerinizde ritmini daha ileri bir seviyeye taşımak için istek duyabilirsiniz.