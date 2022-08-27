Günlük burç yorumları / 27 Ağustos 2022

KOÇ

Sağlığınızı korumak ve artırmak adına kalıcı değişimler yapabilir, kendinizi iyi hissettiğiniz alanları artırabilirsiniz.

BOĞA

Ev yaşamında dekorasyon gibi ögelerle bulunduğunuz alanların havasını değiştirmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Ailenin kaynakları ve yatırımlar gündemde olabilir, çeşitli şekilde gayrimenkul alım/satımı söz konusu olabilir.

YENGEÇ

Eğitim ve seminer amaçlı seyahatlerde bulunabilir, farklı alanlarda başlangıçlar yapabilirsiniz.

ASLAN

Gelirlerinizi düzenlemek, sabit gelir elde etmek üzerine fikirleriniz ve girişimleriniz olabilir.

BAŞAK

Yeni biri olmayı arzulayabilir, eski ve işe yaramayan alışkanlıklardan kolayca uzaklaşabilirsiniz.

TERAZİ

Düşündüğünüz konular üzerine fazla odaklanmak içe kapanmanıza sebep olabilir, özeleştirinin dozunu iyi ayarlamakta fayda var.

AKREP

Hedef ve hayalleri sağlamlaştırmak için hamlelerde bulunabilir, yeni kararlar alabilirsiniz.

YAY

İş hayatında fazla sorumluluk almanız gerekebilir, sınırlarınızı yeniden şekillendirmeyi düşünebilirsiniz.

OĞLAK

Eğitim ve yükseköğretim gibi konularda yeni başlangıçlar yapılabilir, inandığınız doğrultuda çalışabilirsiniz.

KOVA

Yeni bilgi ve deneyimlerin kapısı aralanabilir, öğrenmeye açık ve istekli olduğunuz konular karşınıza çıkabilir.

BALIK

İlişkilerinizde ritmini daha ileri bir seviyeye taşımak için istek duyabilirsiniz.