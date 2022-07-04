Günlük burç yorumları / 4 Temmuz 2022

Koç

Sağlığınızı yakından etkileyen gelişmelere şahit olabilirsiniz. İş hayatında duygusal bazlı kararlar almanız olası.

Boğa

Ev hayatında yeni düzenlemelere gidebilirsiniz. İrdeleyici tavırlar hayattan aldığınız keyfi etkileyebilir.

İkizler

Ailenizin kaynaklarını finanse etmeye odaklanabilir, maddi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Yengeç

Güvenli ve huzurlu kollarınızı yakın çevrenize açabilir, onları sarıp sarmalamanızı gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz.

Aslan

Dikkatinizi tek bir işe ya da olaya verebilirsiniz. Detaylar ile meşgulken bütünü kaçırmamaya dikkat.

Başak

Akışkan sohbetler ve keyifli toplantılarda bulunabilirsiniz. Entelektüel fikirleri hayata geçirmek için arayışlarınız olabilir.

Terazi

Hayatın gündelik problemlerinden uzaklaşmak için iş ve eğitimi bir kaçış yolu olarak kullanmanız olası.

Akrep

Sıkıcı rutinlere arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle mola verebilir, çeşitli tecrübelerinizi aktarmaktan keyif alabilirsiniz.

Yay

Kariyer motivasyonunuzu arttıracak ve tatmin sağlayacak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

Oğlak

Kontrat ve yasal prosedür gerektiren işlerde kolaylıklar söz konusu. Çeşitli dedikodular kulağınıza çalınabilir.

Kova

Benim aklıma neden gelmedi diyebileceğiniz fikirler öğrenebilirsiniz. Basit düşünmek belki o kadar da basit değildir.

Balık

Gerçeğin zihninizdekinden farklı olduğunu sezinleyebilirsiniz. Bu farklılığın sonucu amacını aşan eleştirilere yol açabilir.