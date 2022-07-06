Günlük burç yorumları / 6 Temmuz 2022

Koç

İkili ilişkilerinizde paylaşıma oldukça istekli olabilirsiniz. Mücadele verdiğiniz konularda hakkınızı alabilirsiniz.

Boğa

Moda, güzellik, estetik ve sağlık gibi konular gündeminizde olabilir. Kendinizi daha iyi hissettiren alanlara ağırlık verebilirsiniz.

İkizler

Yaratıcılık gerektiren işlerden keyif alabilir, enerjinizi kolaylıkla aktarabilirsiniz.

Yengeç

Ev, aile ve yuvanız odak noktanız olabilir. Daha güvenli ve daha huzurlu hale getirmek için düzenlemelerde bulunabilirsiniz.

Aslan

Fanatik düşünceler çatışma enerjisi yaratabilir. Hoşgörüyü korumakta yarar var.

Başak

Keyfekeder harcamalara dikkat, eldeki hesabı çarşıya uydurmaya çalışmakta yarar var.

Terazi

Yakın ilişkilerde alevli tartışmalar yaşanabilir, pire için yorgan yakacak insanlarla aynı ortamlarda bulunabilirsiniz.

Akrep

Gizli kalan, mahremiyetine önem verdiğiniz durumların görünür olması söz konusu olabilir.

Yay

İstediklerinizi elde etmek için desteklenebilirsiniz. Çalışma enerjisinin keyfinize baskın olması önem arz ediyor.

Oğlak

Konumunuzla ve sahip olduklarınızla göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Başardım demek için fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Kova

Sosyal becerilerinizi kullanacağız faaliyetler, farklı eğitimler ve yolculuklarda bulunabilirsiniz.

Balık

Bulunduğunuz ortamdaki dengeyi korumayı görev edinebilirsiniz. Tatlı dil ve güler yüz ile başarılı olacağınız aşikar.