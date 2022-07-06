Günlük burç yorumları / 6 Temmuz 2022

Koç
İkili ilişkilerinizde paylaşıma oldukça istekli olabilirsiniz. Mücadele verdiğiniz konularda hakkınızı alabilirsiniz.
Boğa
Moda, güzellik, estetik ve sağlık gibi konular gündeminizde olabilir. Kendinizi daha iyi hissettiren alanlara ağırlık verebilirsiniz.
İkizler
Yaratıcılık gerektiren işlerden keyif alabilir, enerjinizi kolaylıkla aktarabilirsiniz.
Yengeç
Ev, aile ve yuvanız odak noktanız olabilir. Daha güvenli ve daha huzurlu hale getirmek için düzenlemelerde bulunabilirsiniz.
Aslan
Fanatik düşünceler çatışma enerjisi yaratabilir. Hoşgörüyü korumakta yarar var.
Başak
Keyfekeder harcamalara dikkat, eldeki hesabı çarşıya uydurmaya çalışmakta yarar var.
Terazi
Yakın ilişkilerde alevli tartışmalar yaşanabilir, pire için yorgan yakacak insanlarla aynı ortamlarda bulunabilirsiniz.
Akrep
Gizli kalan, mahremiyetine önem verdiğiniz durumların görünür olması söz konusu olabilir.
Yay
İstediklerinizi elde etmek için desteklenebilirsiniz. Çalışma enerjisinin keyfinize baskın olması önem arz ediyor.
Oğlak
Konumunuzla ve sahip olduklarınızla göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Başardım demek için fırsatlar karşınıza çıkabilir.
Kova
Sosyal becerilerinizi kullanacağız faaliyetler, farklı eğitimler ve yolculuklarda bulunabilirsiniz.
Balık
Bulunduğunuz ortamdaki dengeyi korumayı görev edinebilirsiniz. Tatlı dil ve güler yüz ile başarılı olacağınız aşikar.