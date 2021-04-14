Hacılar Ganj Nehri'nde yıkandı

Hindistan'da yeni corona virüs enfeksiyonları, diğer bölgelerdeki oksijen kıtlığı ve katı sınırlamalara rağmen dini bir bayram için toplanan hacı kalabalığıyla nedeniyle rekor kırdı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 184 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülke, son 24 saatte 184 bin 372 vaka bildirdi ve ülkede toplam enfekte kişi 13, 9 milyona çktı. Ölümler ise bin 27 artarak 172 bin 85'e ulaştı.

YÜZ BİNLERCE HİNDU TOPLANDI

Yine de yüz binlerce dindar Hindu, haftalarca süren Kumbh Mela veya Sürahi Festivali olarak bilinen dini bayramın üçüncü önemli gününde Ganj nehrinde yıkanmak için toplandı.

Festivalin polis genel müfettişi Sanjay Gunjyal, dün sabah yaklaşık 650 bin kişinin nehirde yıkandığını ifade ederek, "Kalabalık olmayan ghatlarda (yıkanma alanları) sosyal mesafeyi takip etmedikleri için insanlar para cezasına çarptırılıyor, ancak çok kalabalık olan ana ghatlarda insanları cezalandırmak çok zor" dedi.

YENİ VAKA SAYISI BAKIMINDAN DÜNYANIN EN KÖTÜ DURUMDAKİ ÜLKESİ

Hükümet verilerine göre, son iki gün içinde Haridwar bölgesinde binden fazla vaka bildirildi.

Bu yılın başlarında günde 10 binden az vaka bildirirken Hindistan, 2 Nisan'dan bu yana yeni günlük vakalar açısından dünyanın en kötü etkilenen ülkesi oldu.

OKİSİJEN YETERSİZLİĞİ HASTANELERİ ÇARESİZ BIRAKIYOR

Öte yandan, ulusal ikinci dalganın merkez üssü olan ve ülkedeki vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturan Hindistan'ın en zengin eyaleti Maharashtra, yayılmayı kontrol altına almaya çalışmak için katı kısıtlamalar getirme kararı aldı. Başka yerlerde aşırı derecede dolu olan özel hastaneler hastaları geri çeviriyor ve devlet tesislerine artan bir yük bindiriyor.

Batı Gujurat eyaletinde yerel basın, Ahmedabad Sivil Hastanesi önünde bekleyen uzun bir ambulans kuyruğunun görüntülerini yayınladı ve haberde bazı hastaların sırada beklerken tedavi olduğu görüldü.

Kamuoyu önünde konuşma yetkisi olmadığı için ismini açıklamayı reddeden bir hastane görevlisi, durumun birçok özel hastanenin oksijen yetersizliği nedeniyle hastalarını devlet hastanesine göndermesinden kaynaklandığını açıkladı.

KUMBH MELA HAKKINDA

Kumb Mela Festivali, Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen, Hinduizm geleneklerine göre yaşatılan toplumsal bir festivale deniliyor ve dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul ediliyor. Hintçe Kumb (Kumbh) sürahi Mela ise adil anlamını taşıyor. Her 12 yılda bir on milyonlarca Hindu toplanarak, kutsal sayılan Ganj Nehri ile Namuna nehirlerinin birleştiği yerde yıkanıyor.