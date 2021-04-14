Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
82 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

Halk ertesi gün ne yiyeceğini bilmiyor

Neredeyse yüz yıl önce dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Arjantin’i yıllarca süren ekonomik kriz ve yüksek enflasyon oranlarının ardından yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi çok sert vurdu. Ülkedeki yoksulluk seviyesi geçen yıl yüzde 35,5'ten yüzde 42'ye yükselirken, sosyal yardım alan insanların sayısı 2 milyon arttı. İnsanların yüksek gıda fiyatları nedeniyle iki işte birden çalışmak kaldığı ülkenin başkentinden çekilen fotoğraflar ise Arjantin halkının çaresizliğini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 13:43
352 Okunma
Halk ertesi gün ne yiyeceğini bilmiyor

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'in eteklerinde yer alan  Manzanares eyaletinden fotoğraflar ülkedeki yoksulluğu çarpıcı bir biçimde gözler önüne seriyor. 

İnsanlar, odun yakarak yemek pişiriyor, çocuklar derme çatma evlerin yanında eski oyuncaklarla çıplak ayakla oynuyor. Bazı hanelerin ise elektriği ve akan suyunun olmadığı görüyor.

YOKSULLUK SEVİYESİ YÜZDE 42'YE ÇIKTI

Bir asır önce dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Arjantin geçen yılın sonunda, corona virüs salgını ve üç yıllık resesyonun ( reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumu) etkisiyle yoksulluk seviyesi  önceki yıla göre yüzde 35,5'ten yüzde 42'ye yükseldi.

"HER ŞEYİ KAYBETTİK"

İşsiz ve iki ergen çocuğu olan 43 yaşındaki Aida Mariela Unayche, "Burada her gün yaşamak zorundayız. Yarın ne yapacağımızı ve ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Yoksulluk sizi buna götürüyor. Artık hiçbir şeye hakkımız yok. Her şeyi, hatta haysiyetimizi bile kaybettik” ifadelerini kullandı. Unayche ayrıca , liseyi bitirdiğini ancak şimdi bağışlarla yaşadığını sözlerine ekledi.

YARDIM ALANLARIN SAYISI 10 MİLYONA YÜKSELDİ

Bununla birlikte, Arjantin ekonomisi, yıllarca süren şiddetli ekonomik kriz ile insanların tasarruflarını ve harcama gücünü tüketen ve fiyatları yükselten yüksek enflasyonla harap oldu. Salgından önce, yaklaşık 45 milyonluk bir nüfusta 8 milyon Arjantinli gıda yardımı alırken, bu rakam şu anda 10 milyona çıktı.

İNSANLAR İKİ İŞTE BİRDEN ÇALIŞIYOR

Sosyal Kalkınma Bakanı Daniel Arroyo Reuters'a verdiği demeçte, "Gıda fiyatları Arjantin'in en kritik sorunu. İnsanlar, evlerini geçindirmek için genellikle iki işte birden çalışıyor” dedi. 

Diğer taraftan, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández'in merkez-sol Peronist hükümeti, partinin çekirdek seçmenlerinin birçoğunun Buenos Aires çevresindeki daha az varlıklı bölgelerde yaşadığından,  Ekim ayı ortası seçimleri öncesinde konumunu güçlendirmek için yoksulluğu azaltma yolunda çeşitli adımlar atacak.

Sosyal Kalkınma Bakanlığı, corona virüs kilitlenmelerinin ekonomik etkilerini hafifletmek için 2020'de 2,6 milyar dolarlık bir bütçeye sahipti. Arroyo, 2021'de daha fazla yardım yapılabileceğini söyledi.

ENFLASYON ORANI YILIN SONUNDA YÜZDE 46 OLACAK

Öte yandan, Arjantin, diğer Latin Amerika ülkelerine nazaran nispeten yüksek seviyelerde yardım yapıyor, ancak sosyal sübvansiyonların büyük bir kısmı enflasyonu artıran ve dolayısıyla yoksulluğu artıran para basımıyla finanse ediliyor.  Yakın tarihli bir merkez bankası anketine göre, Arjantin ekonomisinin bu yıl yüzde  6,7 büyüyeceği ve enflasyon oranın yüzde 46 olacağı tahmin ediliyor.

Manzanares yaşayan  10 çocuklu 42 yaşındaki işsiz bir kadın María Núñez ise, salgının halktaki ekonomik etkisine ilişkin, "Salgının ilk yılı çok zordu, işsiz kaldım. Her zaman evlerde yardımcı olarak  çalıştım ve her şey çok ani oldu. Kocam ve tüm çocuklarım işsizdi Herkes için çok zordu " açıklamasını yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hacılar Ganj Nehri'nde yıkandı
Hacılar Ganj Nehri'nde yıkandı
O SORUN SADECE KADINLARDA ORTAYA ÇIKTI
O SORUN SADECE KADINLARDA ORTAYA ÇIKTI
NATO'dan Rusya'ya Ukrayna'ya son dakika uyarısı: Çekilin
NATO'dan Rusya'ya Ukrayna'ya son dakika uyarısı: Çekilin
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim